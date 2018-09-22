Стало известно, когда в крымском Армянске отменят режим чрезвычайной ситуации
ЧС в городе ввели неделю назад
Режим чрезвычайной ситуации в оккупированном Армянске в Крыму отменят в воскресенье, 23 сентября. Об этом заявил так называемый мэр города Василий Телиженко.
"Завтра", – сказал он в субботу, 22 сентября, в ответ на вопрос журналистов, когда будет снят режим ЧС.
Накануне так называемый республиканский оперативный штаб по ситуации в Армянске рекомендовал властям города отменить режим ЧС. По их данным, с 16 сентября не зарегистрировано превышения максимальных разовых концентраций загрязняющих веществ, и все работы, связанные с устранением чрезвычайной ситуации, проведены в полном объеме.
Напомним, неделю назад из-за химвыбросов в крымском Армянске ввели режим чрезвычайной ситуации. Решение принято в связи с резким ухудшением экологической ситуации в городе.
После химической катастрофы в оккупированном Крыму, которая произошла 24 августа, в пострадавшем городе Армянск жаловались на новые выбросы кислоты с местного завода – местные жители рассказали об ухудшении ситуации, и пожаловались, что им нечем дышать.
Так, в сетевом сообществе "Черный список Армянска-Красноперекопска" пользователи заявили о "страшной изжоге и рвоте", а также волнуются по поводу скорого возвращения дете
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