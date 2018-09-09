Глава Херсонской ОГА опроверг информацию о прекращении работы крымского "Титана"

Сегодня, 19:04

О функционировании завода свидетельствуют его трубы

&quot;Титан&quot;. Фото: &quot;Наша газета&quot;
"Титан". Фото: "Наша газета"

Информация о прекращении из-за химической катастрофы работы завода "Крымский титан" на оккупированном полуострове не соответствует действительности. Об этом в эфире "112 Украина" заявил глава Херсонской облгосадминистрации Андрей Гордеев.

"Видны трубы, которые работают, и визуально мы подтверждаем, что он работает", – сказал Гордеев.

Как сообщалось, ранее "глава администрации" Армянска Василий Телиженко заявил, что завод полностью остановил работу.

Напомним, в ночь на 24 августа в Армянске произошел выброс неизвестного вещества. По предварительным данным исследований, причиной загрязнения в Крыму является испарение содержимого кислотонакопителя, используемого заводом "Крымский титан". В соцсетях стали писать жители полуострова, что гибнут животные, а у детей появилась странная болезнь. Люди также возмущены, что оккупанты рекомендуют им чаще обмываться водой, а сами эту воду перекрывают.

В итоге т.н. "властями" полуострова было принято решение об эвакуации детей из Армянска. По словам очевидцев, накануне в городе появилось множество автобусов, а также усиленные наряды полиции, а настроения в городе близки к паническим.

Ранее сайт "Сегодня" писал о главных подробностях химической катастрофы в Крыму.
Крым, катастрофа, Армянск, титан

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