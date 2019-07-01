Театральный скандал в Крыму: спектакль со сценами однополой любви "взорвал" аудиторию

Организаторам пришлось извиняться за "откровенные" сцены

Скриншот с видео в YiuTube.

Скандалом завершился Международный фестиваль-школа современного искусства "Территория", являющийся частью молодежного форума "Таврида" в Крыму.

Организаторам пришлось извиняться за спектакль, показанный в завершении театральной смены несколько дней назад. Эта постановка вызвала широкий общественный резонанс из-за присутствия сцен с проявлениями однополой любви, пишет Форпост.

"Приносим извинения тем, кто так или иначе оказался возмущён этим эпизодом, за который мы не можем нести прямую ответственность", – говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте и в соцсетях фонда "Территория".

В специальном заявлении поясняется, что фонд "Территория", имеющий опыт формирования образовательных программ в области театра, должен был организовать на форуме "Таврида" в Крыму школу, посвящённую современному театру.

"Все условия договора фондом были выполнены. Однако показ, фрагмент которого получил широкое обсуждение в социальных сетях, в договоре не предусматривался. Он проводился фактически уже за рамками театральной смены, его контент и сам факт проведения является инициативой педагогов данной программы. Этот показ не инициировался, не обсуждался и не согласовывался с "Территорией". Важно, что в любом случае показ не был публичным, на него не продавались билеты, не было доступа посторонних или несовершеннолетних", - пояснили в фонде.

В завершении смены участниками форума "Таврида" была показана постановка под названием "Концерт "Ч.Н.Г-Ч.Н.Г при ТВРД РФ" школы Gogol school (творческая лаборатория, созданная актерами и режиссерами "Гоголь-центра" в 2015 году) режиссёра Ильи Ромашко. Спектакль состоял из нескольких монологов с театрализованным сопровождением. В одном из эпизодов несколько девушек-актрис показали страстные поцелуи. После этого сцену с имитацией поцелуев показали двое юношей. Закончился спектакль обливанием водой девушек в белых футболках, в результате чего они предстали перед зрителями в "вызывающем виде".

Фото и видеозаписи спектакля вскоре были опубликованы в соцсетях, что вызвало шквал комментариев, осуждающих пропаганду однополой любви на форуме.

Как известно, в захватившей Крым России законодательно запрещена пропаганда однополой любви.

Как сообщалось, в Киеве прошел Марш равенства в поддержку ЛГБТ-сообщества.

Напомним, в 2018 году в июле Марш равенства закончился жесткими столкновениями и разбитыми головами. Перед началом шествия ЛГБТ-сообщества, активисты и полиция устроили массовую стычку на Владимирской.

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