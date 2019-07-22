Сделать стартовой
25,82
28,98
УКР
Главная Больше  Новости в регионах Больше  Новости Крыма

Тяжелобольной политзаключенный Бекиров не встает с кровати

22 июля, 21:25

Адвокат пытался посетить украинца в камере медсанчасти СИЗО

Эдем Бекиров
Эдем Бекиров. Фото: Крымская солидарность

Украинский политзаключенный Эдем Бекиров, которого удерживают в СИЗО в Крыму, перестал вставать с кровати из-за защемления нерва в позвоночнике, заявил адвокат Алексей Ладин.

Об этом сообщает Крым.Реалии.

"Я пытался сегодня (22 июля — ред) посетить Эдема Бекирова в камере медсанчасти СИЗО, однако он не смог встать с койки, потому что у него сильно болит спина. Я тут же обратился в медсанчасть. Медицинский работник к нему зашел и Бекиров подтвердил, что у него защемление нерва в позвоночнике", — сказал он.

По словам Бекирова, почему это произошло он пока не может говорить, поскольку так и не увиделся с ним. 

"Но очевидно, имеют место быть внешние факторы, возможно повлияли условия содержания в медсанчасти СИЗО", — сказал адвокат.

Ладин добавил, что родственники Бекирова "в срочном порядке" пытаются передать ему обезболивающие препараты.

Ранее сообщалось об эпидемии кори в СИЗО, где держат Бекирова.

Житель поселка Новоалексеевка Херсонской области Эдем Бекиров был задержан российскими силовиками на въезде в Крым утром 12 декабря 2018 года.  Его подозревают в совершении преступления по статье 222 часть 2 и 222.1 часть 2 УК России (хранение и передача взрывчатых веществ и боеприпасов). Бекиров неоднократно заявлял о своей невиновности.

Ранее сообщалось, что украинский и российский омбудсмены Людмила Денисова и Татьяна Москалькова договорились по поводу предоставления независимого медицинского обследования удерживаемым в российском заключении Эдему Бекирову,Владимиру Балуху и Владимиру Дудке.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег здоровье, СИЗО, адвокат, политзаключенный, Бекиров

Вы сейчас просматриваете новость " Тяжелобольной политзаключенный Бекиров не встает с кровати". Другие Новости Крыма смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Крымскотатарский активист Бекиров переживает адские боли в СИЗО – адвокат

16 июля, 17:16

Родственники политузника не могут передать ему лекарства

У тяжелобольного политзаключенного Бекирова обнаружили воспаление легких

10 июля, 03:24

Узнику Кремля предлагали антибиотики, но не говорили зачем, и дали ответ только после официального запроса

Отпустить украинских политзаключенных требуют москвичи

3 июля, 22:41

Сегодня у протестующих своеобразный юбилей – 300-й день акции

Больного Бекирова могут вывезти в ИВС без условий для его содержания – адвокат

29 июня, 15:24

По словам Ладина, дело крымскотатарского активиста хотят направить в Армянск

Бекиров: "Сахар может подскочить, и ситуация может быть вплоть до комы"

25 июня, 09:19

Крымскотатарский активист подтвердил, что его действительно вывозили в больницу, но это была очередная формальность

В СИЗО, где держат Бекирова, началась эпидемия кори

23 июня, 13:17

Ранее Бекиров не болел корью, поэтому есть большая вероятность заражения

Ученые обнаружили в глубинах океана гигантского кальмара

Известный российский певец умер в возрасте 44 лет

Как ложь влияет на твое здоровье

Галкин показал фото с отдыха с Пугачевой

Ученые наконец установили, зачем зебре полоски

Кардиологи изменили нормы артериального давления

Ученые выяснили, сколько нужно отдыхать для нормальной жизни

Как есть и не толстеть: определена идеальная диета

Джоли в шоке: старший сын готовится нанести ей «удар в спину»

Вот так «подарочек»: Лесе Никитюк разбили автомобиль (фото)

Раскрыта тайна Терешковой и Гагарина, которую скрывали полвека

Даже 1 финик вызывает необратимый процесс в организме

Для детей, пенсионеров и многих других: в Украине появится новая социальная служба

Вчера, 07:51

Ее главная задача – проверять законность получения соцвыплат украинцами и "вычислять" мошенников

Как слетать в отпуск-2019 подешевле: лайфхаки опытных путешественников

Вчера, 04:58

Из украинской столицы можно слетать в Софию за 23 евро, в сети подыскать бесплатные обзорные экскурсии по европейским городам, а ночевать — в хостеле

Не прячьте зонты: прогноз погоды в Украине на неделю

20 июля, 07:24

В понедельник, 22 июля осадки накроют западные, центральные и северные области

Лишить Украину дохода: эксперт о том, сколько освоят друзья Путина на "Северном потоке-2"

20 июля, 07:16

Европа не повторяет путь США в сланцевой добыче газа из-за геологических и юридических особенностей

MARUV впервые показала фигуру (фото)

Галкин показал фото с отдыха с Пугачевой

5 детективных сериалов, в которые ты нырнешь с головой
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь