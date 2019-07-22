Тяжелобольной политзаключенный Бекиров не встает с кровати
Адвокат пытался посетить украинца в камере медсанчасти СИЗО
Украинский политзаключенный Эдем Бекиров, которого удерживают в СИЗО в Крыму, перестал вставать с кровати из-за защемления нерва в позвоночнике, заявил адвокат Алексей Ладин.
Об этом сообщает Крым.Реалии.
"Я пытался сегодня (22 июля — ред) посетить Эдема Бекирова в камере медсанчасти СИЗО, однако он не смог встать с койки, потому что у него сильно болит спина. Я тут же обратился в медсанчасть. Медицинский работник к нему зашел и Бекиров подтвердил, что у него защемление нерва в позвоночнике", — сказал он.
По словам Бекирова, почему это произошло он пока не может говорить, поскольку так и не увиделся с ним.
"Но очевидно, имеют место быть внешние факторы, возможно повлияли условия содержания в медсанчасти СИЗО", — сказал адвокат.
Ладин добавил, что родственники Бекирова "в срочном порядке" пытаются передать ему обезболивающие препараты.
Ранее сообщалось об эпидемии кори в СИЗО, где держат Бекирова.
Житель поселка Новоалексеевка Херсонской области Эдем Бекиров был задержан российскими силовиками на въезде в Крым утром 12 декабря 2018 года. Его подозревают в совершении преступления по статье 222 часть 2 и 222.1 часть 2 УК России (хранение и передача взрывчатых веществ и боеприпасов). Бекиров неоднократно заявлял о своей невиновности.
Ранее сообщалось, что украинский и российский омбудсмены Людмила Денисова и Татьяна Москалькова договорились по поводу предоставления независимого медицинского обследования удерживаемым в российском заключении Эдему Бекирову,Владимиру Балуху и Владимиру Дудке.
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