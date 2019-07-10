У тяжелобольного политзаключенного Бекирова обнаружили воспаление легких

Узнику Кремля предлагали антибиотики, но не говорили зачем, и дали ответ только после официального запроса

Фото: facebook.com/islyam.velilyaev.

Жена тяжелобольного крымскотатарского активиста Эдема Бекирова, обвиняемого в незаконном хранении боеприпасов и взрывчатки, сообщила, что у него воспаление легких.

Об этом Гульнара Бекирова рассказала во вторник во время выступления в ходе дискуссии "Крым: видение будущего", состоявшейся в Херсоне в рамках культурно-социального проекта "Крымский дом объединяет сердца", сообщает Укринформ.

"Узнали, что, кроме всего, у него воспаление легких и сегодня он принимает антибиотики", - отметила Бекирова.

По ее словам, мужу предлагали антибиотики, но не говорили зачем, и дали ответ только после официального запроса.

По ее словам, уже 210-й день незаконного содержания, издевательства, пыток, которым подвергается ее муж. "Я эти слова говорю, потому что это так и есть. Это больной человек, он инвалид I группы ... У него такие диагнозы, что его не имеют права содержать в СИЗО", – говорит Бекирова. И напоминает, что не выполняется решение Европейского суда по правам человека, который обязал Россию немедленно поместить в больницу Бекирова.

Она также рассказала, что может только переписываться с мужем – она пишет письмо, фотографирует его и передает через адвоката. "Адвокат раз в 5 дней передает мужу. У нас нет связи", – говорит она.

Она поблагодарила херсонцев, которые первыми в декабре выступили в поддержку политзаключенных и персонально в поддержку семьи Бекировых.

Ранее новости "Сегодня" сообщали, что российские силовики задержали Бекирова на въезде в Крым 12 декабря 2018 года. На следующий день подконтрольный Кремлю "Киевский районный суд" Симферополя арестовал его, мера пресечения неоднократно продлевалась.

В конце января 2019 года дочь политзаключенного Элеонора Бекирова сообщила, что состояние его здоровья ухудшилось. По ее словам, у отца появилась еще одна гнойная рана из-за антисанитарных условий содержания, а также кашель и одышка.

Также после посещения Бекирова в СИЗО Симферополя Ладин сообщил, что активист "практически ничего не ест, опасаясь "скачка" уровня сахара в крови".

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