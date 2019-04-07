В аннексированном Крыму провалили программу по сельской медицине
За 2018 год по программе "Земский доктор" в село уехали работать всего пять тысяч медиков
В оккупированном Крыму не выполняют план о единовременных компенсационных выплатах по программе "Земский доктор". Об этом со ссылкой на Минздрав России сообщают "Крым.Реалии".
За данными российского министерства, в Крыму выполнили план только на 43%.
Как сообщается, всего в 2018 году по программам "Земский доктор" и "Земский фельдшер" около 5,3 тыс. врачей и фельдшеров уехали жить и работать в сельскую местность России и аннексированного Крыма.
Программа "Земский доктор" действует с 2012 года. Она предусматривает выделить 1 млн рублей врачам, которые уедут работать в сельскую местность минимум на пять лет. С 2018 года в программу включены и фельдшеры.
Напомним, что 17 марта в российском городе Окуловка в Новгородской области прошли антиправительственные митинги, участники которого выступили против "оптимизации здравоохранения" и объявили начало так называемой "итальянской забастовка". Главное требование демонстрантов – довести уровень зарплат до показателей, указанный в так называемых "майских указах" президент Владимира Путина.
Кроме того, ранее в России прошли десятки митингов против политических преследований. Акции протеста закончился арестами. Люди вышли на мирное шествие, посвященное памяти убитых 10 лет назад правозащитника Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой.
Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram, Instagram
Вы сейчас просматриваете новость " В аннексированном Крыму провалили программу по сельской медицине". Другие Новости Крыма смотрите в блоке "Последние новости"
Источник:
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Аннексировали осознано: спикер Совфеда РФ сделала циничное заявление по Крыму
Сегодня в Севастополе могли бы стоять корабли НАТО, а не российский флот, считает Матвиенко
Противолодочный самолет ВМС США провел разведку над Крымом
Это не первое появление разведывательных самолетов США над Черноморским побережьем