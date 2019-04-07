В аннексированном Крыму провалили программу по сельской медицине

За 2018 год по программе "Земский доктор" в село уехали работать всего пять тысяч медиков

Фото: Pixabay

В аннексированном Крыму провалили программу по сельской медицине //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/e74/1a5/5c7e741a58266.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/e74/1a5/5c7e741a58266.jpg 2019-04-07T11:46:00+03:00 Крым За 2018 год по программе "Земский доктор" в село уехали работать всего пять тысяч медиков

В оккупированном Крыму не выполняют план о единовременных компенсационных выплатах по программе "Земский доктор". Об этом со ссылкой на Минздрав России сообщают "Крым.Реалии".

За данными российского министерства, в Крыму выполнили план только на 43%.

Как сообщается, всего в 2018 году по программам "Земский доктор" и "Земский фельдшер" около 5,3 тыс. врачей и фельдшеров уехали жить и работать в сельскую местность России и аннексированного Крыма.

Программа "Земский доктор" действует с 2012 года. Она предусматривает выделить 1 млн рублей врачам, которые уедут работать в сельскую местность минимум на пять лет. С 2018 года в программу включены и фельдшеры.

Напомним, что 17 марта в российском городе Окуловка в Новгородской области прошли антиправительственные митинги, участники которого выступили против "оптимизации здравоохранения" и объявили начало так называемой "итальянской забастовка". Главное требование демонстрантов – довести уровень зарплат до показателей, указанный в так называемых "майских указах" президент Владимира Путина.

Кроме того, ранее в России прошли десятки митингов против политических преследований. Акции протеста закончился арестами. Люди вышли на мирное шествие, посвященное памяти убитых 10 лет назад правозащитника Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой.

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