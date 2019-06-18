В Армянске предчувствуют новую экологическую беду

Люди жалуются на плохое состояние

Фото: primechaniya.ru.

В городе Армянск на севере аннексированного Россией Крыма, где ранее произошла экологическая катастрофа, с приходом летней жары вновь возобновилась опасность бедствия.

Как рассказали "Крым.Реалии" местные жители, в городе уже говорят о повторении ситуации, когда летом прошлого года на местном химзаводе "Крымский титан" произошел выброс.

"Часто люди жалуются, пишут в местной группе. Много жалоб поступает. На ухудшение самочувствия. Опять же, опухшие глаза, кашель жуткий, зуд. Это все периодически проявляется. Особенно когда наступает ночь, когда жара спадает. То же самое, что и было летом (прошлого года – КР). Здесь все было очевидно, все люди прекрасно понимали, что будет повторение. Больше месяца точно, потихоньку начиналось, чуть-чуть, как больше жара пошла. В четыре утра вообще тяжело. У аллергиков – у меня дети аллергики – это сразу проявляется, кашель, глаза опухшие, мы уже на гормональных препаратах", – сказала в комментарии Крым.Реалии активистка из Армянска Екатерина Пивовар.

В социальных сетях также обсуждают и жалуются на неприятные запахи в городе и недомогания.

Загрязнения воздуха в Армянске и Красноперекопске также фиксируют специалисты крымского гидромедцентра.

"Уровень загрязнения атмосферного воздуха определялся как повышенный", – сказано в опубликованном мониторинге, который проводился с 3 по 10 июня.

Власти Крыма заявили, что причиной загрязнения являются испарения содержимого кислотонакопителя, используемого "Крымским титаном".

Как сообщалось, экологическая катастрофа произошла в реке Рось.

Также мы сообщали, что в Верхнеднепровске жители добились закрытия вредного производства.





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