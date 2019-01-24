В Керчи сообщили о состоянии моряков, спасенных с горящих танкеров

С места происшествия пострадавших моряков и тела погибших членов экипажей транспортировали на одном судне

Фото: скриншот.

В Керчи сообщили о состоянии моряков, спасенных с горящих танкеров //smm6.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/5fa/1e2/5c45fa1e23106.jpg //smm9.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/5fa/1e2/5c45fa1e23106.jpg 2019-01-24T01:01:46+02:00 Крым С места происшествия пострадавших моряков и тела погибших членов экипажей транспортировали на одном судне

Пострадавшие в результате пожара на танкерах Maestro и Candy моряки госпитализированы в отделение травматологии керченской городской больницы №1 и находятся в тяжелом психическом и эмоциональном состоянии. Об этом на условиях анонимности рассказал источник в сфере морских перевозок Керчи, сообщает Крым.Реалии.

По его словам, с места происшествия пострадавших моряков и тела погибших членов экипажей транспортировали на одном судне, что "наложило дополнительный отпечаток на стрессовое состояние спасенных". При этом их доставили в больницу только около 21:00 (по местному времени) 22 января.

"После переохлаждения и в состоянии стресса, кроме того с ушибами и растяжениями, пострадавшим обязаны были предоставить профессиональную медпомощь в условиях стационаров в течение 2-3 часов. Погодные условия и близость берега позволяли это сделать", – сообщил специалист.

Спасенных моряков разместили в двух палатах, им оказывают медицинскую помощь, необходимые медикаменты есть в наличии, сообщил источник.

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Ранее стало известно, что в результате пожара на двух танкерах в Керченском проливе погибли 20 человек.

Ранее мы писали о том, что 12 спасенных человек были доставлены на берег. Они находятся в городской больнице в Керчи. Состояние моряков удовлетворительное.Пожар на обоих танкерах продолжается, сохраняется угроза взрыва, но разлива топлива сейчас в зоне аварии не зафиксировано.

Напомним, что два танкера со сжиженным газом – "Канди" и "Маэстро" – загорелись 21 января в нейтральных водах Черного моря. Танкеры под флагом Танзании находились на якорной стоянке в 15 морских милях южнее крымского мыса Такиль. Пожар, по предварительным данным, произошел во время передачи топлива с борта на борт.

Кроме того, стало известно, что один из сгоревших кораблей находился под санкциями США и не смог зайти в порт оккупированного Россией Крыма.

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