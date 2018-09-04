В Симферополе крымского татарина посадили на 12 суток за пост в соцсети

Мужчину задержали после обыска в его доме

В оккупированном Симферополе подконтрольный Кремлю суд посадил крымского татарина Марлена Мустафаева на 12 суток административного ареста за пост в соцсети. Об этом сообщает "Крымская солидарность" в Facebook.

Сегодня мужчину задержали после проведенного в его доме обыска. Кроме того, 5 сентября следователь будет допрашивать Мустафаева. Против татарина уже возбудили дело по ч. 1 ст. 282 УК РФ (Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства).

Напомним, ранее задержанного в оккупированном Крыму гражданина Украины, журналиста Наримана Мемедеминова принудительно госпитализировали в Крымскую республиканскую психиатрическую больницу №1.

Кроме того, ранее Федеральная служба безопасности России задержала в оккупированном Крыму гражданина Украины, который якобы уклонялся от отбытия наказания за преступление.

Также мы писали о том, что ФСБ России обвинила Меджлис крымскотатарского народа в создании "экстремистской группировки" под руководством СБУ, целью которой оккупанты называли "запугивание пророссийских жителей Крыма".