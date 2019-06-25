Захваченные украинские корабли исчезли из порта Керчи

Корабли переместили в неизвестном направлении

Стоянка судов «Генмол» в Керчи, где находились украинские военные корабли. Фото: ru.krymr.com.

Украинские военные катера "Никополь" (P176) и "Бердянск" (U175), а также буксир "Яны Капу" (А947), захваченные ФСБ России у берегов Крыма в ноябре 2018 года, исчезли из акватории стоянки судов "Генмол" в Керчи, где они находились последние месяцы, – передает Крым.Реалии.

Фото: ru.krymr.com

Накануне журналисты сфотографировали акваторию порта воинской части российской береговой охраны в центре Керчи и обнаружили, что украинские военные катера, ранее находившиеся под маскировочной сетью возле причальной стенки, отсутствуют. В то же время, здесь еще находился буксир "Яны Капу", захваченный вместе с военными кораблями. Однако, по состоянию на следующий день, утром 25 июня, буксир на стоянке судов "Генмол" также уже отсутствует.

Украинский военный буксир буксир "Яны Капу" в Керчи, июнь 2019 года. Фото: ru.krymr.com

В пресс-службе погрануправления ФСБ России публично не сообщали о перемещении захваченных украинских военных кораблей и буксира.

Украинские военные корабли под маскировочной сетью в Керчи, февраль 2019 года. Фото: ru.krymr.com

В ноябре 2018 года после захвата украинских кораблей российские силовики переместили их в Керчь.

Напомним, в прошлом месяце Московский городской суд рассмотрел и отклонил апелляционные жалобы адвокатов всех военнопленных украинских моряков, продлив срок их содержания под стражей до конца июля.

Кроме того, сообщалось, что Международный трибунал по морскому праву удовлетворил иск Украины против Российской Федерации относительно 24 украинских моряков и обязал Россию отпустить их. Суд принял положительное решение и обязал Россию немедленно освободить и вернуть украинские корабли (19 голосов "за", 2 "против"), освободить и вернуть украинских моряков (19 "за", 1 "против").

В МИД Украины заявили, что ожидают немедленного освобождения украинских моряков.

В МИД РФ заявили, что будут и дальше отстаивать свою позицию.

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