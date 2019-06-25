Сделать стартовой
26,19
29,84
УКР
Главная Больше  Новости в регионах Больше  Новости Крыма

Захваченные украинские корабли исчезли из порта Керчи

25 июня, 16:42

Корабли переместили в неизвестном направлении

Стоянка судов «Генмол» в Керчи, где находились украинские военные корабли. Фото: ru.krymr.com
Стоянка судов «Генмол» в Керчи, где находились украинские военные корабли. Фото: ru.krymr.com.

Украинские военные катера "Никополь" (P176) и "Бердянск" (U175), а также буксир "Яны Капу" (А947), захваченные ФСБ России у берегов Крыма в ноябре 2018 года, исчезли из акватории стоянки судов "Генмол" в Керчи, где они находились последние месяцы, – передает Крым.Реалии.

Фото: ru.krymr.com

Накануне журналисты сфотографировали акваторию порта воинской части российской береговой охраны в центре Керчи и обнаружили, что украинские военные катера, ранее находившиеся под маскировочной сетью возле причальной стенки, отсутствуют. В то же время, здесь еще находился буксир "Яны Капу", захваченный вместе с военными кораблями. Однако, по состоянию на следующий день, утром 25 июня, буксир на стоянке судов "Генмол" также уже отсутствует.

Украинский военный буксир буксир "Яны Капу" в Керчи, июнь 2019 года. Фото: ru.krymr.com

В пресс-службе погрануправления ФСБ России публично не сообщали о перемещении захваченных украинских военных кораблей и буксира.

Украинские военные корабли под маскировочной сетью в Керчи, февраль 2019 года. Фото: ru.krymr.com

В ноябре 2018 года после захвата украинских кораблей российские силовики переместили их в Керчь.

Напомним, в прошлом месяце Московский городской суд рассмотрел и отклонил апелляционные жалобы адвокатов всех военнопленных украинских моряков, продлив срок их содержания под стражей до конца июля.


Кроме того, сообщалось, что Международный трибунал по морскому праву удовлетворил иск Украины против Российской Федерации относительно 24 украинских моряков и обязал Россию отпустить их. Суд принял положительное решение и обязал Россию немедленно освободить и вернуть украинские корабли (19 голосов "за", 2 "против"), освободить и вернуть украинских моряков (19 "за", 1 "против").


В МИД Украины заявили, что ожидают немедленного освобождения украинских моряков.

В МИД РФ заявили, что будут и дальше отстаивать свою позицию.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег моряки, Никополь, корабли, катер, буксир, Яны Капу

Вы сейчас просматриваете новость " Захваченные украинские корабли исчезли из порта Керчи". Другие Новости Крыма смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Кремль не собирается выполнять требования Морского трибунала по морякам

Сегодня, 14:04

Сегодня истекает срок, когда Москва должна была выполнить требование Международного суда

Оккупация Крыма: четверо российских моряков "сдали" себя фотографией в сети

18 июня, 12:01

Россияне признались в участии в захвате украинского полуострова

Правила снятия наличных в банках Украины меняются с июня

Маленькая квартира с невероятным дизайном: больше пространства

Новый закон о ЖКХ: как накажут украинцев за долги по коммуналке

Гройсман высказался о назначениях новых глв ОГА

Подавление единственного фермента замедляет старение на 10%

1:0 с Кипром: что это было? Рабинер – о сборной России

Ученые получили первые фотографии «галактики-монстра» AzTEC-1

Как сделать из своего телевизора сделать смарт ТВ за 40$

Сделка завершена: "Динамо" вернулось под контроль банкиров

Как работает гибридная силовая установка

Почему хек всегда продается без головы: эти фото удивят

Женщина пропала в океане: спустя 1,5 года случилось нечто

Водители, бухгалтеры и адвокаты станут не нужны: какие профессии вскоре могут исчезнуть

Вчера, 07:37

В течение последующих 10 лет исчезнет почти половина сегодняшних профессий

На рынке труда в Украине назревает коллапс: работодатели не берут на работу людей старше 40, а молодежи не хватает

Вчера, 07:00

Больше всего сотрудников среди старшего поколения, а вот молодежи сильно не хватает

Охота на кнопкодавов и прогульщиков: "пианистов" в Раде хотят наказывать тюрьмой

23 июня, 07:51

Документ подадут на неделе. Эксперты: нужны штрафы и лишение мандата

Без диплома и опыта работы: как переучиться на программиста

23 июня, 07:38

Курсы программирования не помогут – или, во всяком случае, их одних явно недостаточно

Стало известно, сколько зарабатывает пресс-секретарь президента

Кокорину дали срок больше, чем убийце

"Братья Кличко были кошмаром". Глава UFC об украинских боксерах
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь