Журналисты выяснили, почему Керченский мост не спас курортный сезон в Феодосии

Многие местные предприниматели обанкротились, держатся те, у кого жилье у самого моря

Керченский мост не спас курортный сезон в Феодосии. Как и в прошлом году, городок на Южном берегу оккупированного Крыма остался без туристов. Журналисты "Крым.Реалии" выясняли: почему провалился сезон, а местные предприниматели остались без заработков?

С окончанием строительства Керченского моста жители ожидали наплыва отдыхающих. Ведь Феодосия – первый город южного берега на пути из России. Но надежды не сбылись.

Пляжи полупустые, в кафе почти нет посетителей. Курортники, которые едут через мост, в городе не задерживаются.

"Чаще вот так: народ заезжает на мост, делает кружок, на сутки-двое останавливается либо в Керчи, либо у нас в Феодосии, кто-то проскочить в Ялту, Севастополь и едут обратно", – рассказывает Владимир.

Владимир сдает номера в своем гостевом доме. Говорит, в Феодосию приезжают люди с достатком ниже среднего. В основном, останавливаются у родственников или друзей. Поэтому многие местные предприниматели обанкротились. Держатся те, у кого жилье у самого моря.

Учительница Екатерина с подругой приехали из Красного Луча. С оккупированной территории Луганской области. Признаются, денег на отдых не хватает. Потому в Феодосии подруги третье лето подряд ищут, где заработать. Вот только стесняются сказать, кем удается здесь устроиться.

Еще одна категория отдыхающих в Феодосии – российские бюджетники, которые получили путевки. Такие туристы отдыхом довольны и ностальгируют о былых временах.

А тем временем на фасадах зданий на набережной появляются новые трещины, а сточные воды льются на пляжи.

Ранее журналисты выяснили, как живет оккупированная Ялта в разгар курортного сезона.