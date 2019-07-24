В Ровно молодой коп попался на крупной взятке

Младший лейтенант обещал местной жительнице помощь в избежании уголовной ответственности











В Ровно задержали 23-летнего патрульного полицейского во время получения неправомерной выгоды в размере двух тысяч долларов.

Как оказалось, младший лейтенант пообещал местной жительнице повлиять на принятие решения следователем полиции о возможности избежать уголовной ответственности. Цена вопроса – 2 тыс. долларов.Однако делом занялась служба внутренней безопасности Нацполиции.

Патрульному объявлено о подозрении в злоупотреблении влиянием. Санкция инкриминируемой статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 8 лет с конфискацией имущества.

Ранее на Буковине сотрудник патрульной полиции в Черновицкой области, убегая от водителя, пытается съесть 200 гривен, полученных от водителя в качестве взятки.

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Ранее в Луцке при получении взятки правоохранители задержали одного из руководителей Госгеокадастра Сумской области.

Также сообщалось, что во Львове на вымогательстве взятки в 4,7 млн гривен разоблачили директора Львовского коммунального предприятия "Збыранка" Виталия Пугача.

Напомним, недавно на Закарпатье разоблачили во взяточничестве ведущего специалиста отдела фитосанитарных мер на границе ГУ Госпродпотребслужбы.

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