В Ровно молодой коп попался на крупной взятке
Младший лейтенант обещал местной жительнице помощь в избежании уголовной ответственности
В Ровно задержали 23-летнего патрульного полицейского во время получения неправомерной выгоды в размере двух тысяч долларов.
Как оказалось, младший лейтенант пообещал местной жительнице повлиять на принятие решения следователем полиции о возможности избежать уголовной ответственности. Цена вопроса – 2 тыс. долларов.Однако делом занялась служба внутренней безопасности Нацполиции.
Патрульному объявлено о подозрении в злоупотреблении влиянием. Санкция инкриминируемой статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 8 лет с конфискацией имущества.
Ранее на Буковине сотрудник патрульной полиции в Черновицкой области, убегая от водителя, пытается съесть 200 гривен, полученных от водителя в качестве взятки.
Ранее в Луцке при получении взятки правоохранители задержали одного из руководителей Госгеокадастра Сумской области.
Также сообщалось, что во Львове на вымогательстве взятки в 4,7 млн гривен разоблачили директора Львовского коммунального предприятия "Збыранка" Виталия Пугача.
Напомним, недавно на Закарпатье разоблачили во взяточничестве ведущего специалиста отдела фитосанитарных мер на границе ГУ Госпродпотребслужбы.
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