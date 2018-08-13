Дорога в Черновицкой области: автобусы нуждаются в ремонте после каждого рейса

Дорога, которая соединяет два района Черновицкой области, вдребезги разбита, а последний капитальный ремонт на ней не могут припомнить даже старожилы. При этом ямочных "латок" едва хватает на неделю.

Проехать по этой дороге практически невозможно, и автобусы после каждого рейса требуют ремонта, а местные жители пытаются лишний раз не выезжать за пределы своих населенных пунктов. Ямы на дороге, которая соединяет десять сел Буковины – величиной в колесо машины.

"Очень плохие дороги, нет слов. Дороги сделайте, чтобы хоть ходить можно было, не то что ездить. Все волнами идет", – говорят местные жители.

В маршрутке каждый раз говорят о разбитой дороге. 62-летний Михаил Никорич утверждает, что, на его памяти, она всегда была в ужасном состоянии.

"Прекрасные! Лучше не может быть. Трезвый идешь – упадешь в яму, и тебя не будет видно. Даже не нужно присыпать", – с горечью отметил он.

Между тем, в прошлом году подлатали два километра дороги, потратив на это 17 миллионов гривен. И сейчас снова делают ямочный ремонт.

"Лучше сплошное делать, но из-за того, что не хватает денег, делается ямочный. Сколько хватает, выходят из положения, как могут", – признал Степан Мазуренко, главный инженер филиала "Глыбочицкий райавтодор".

Чтобы капитально отремонтировать 30 км дороги, понадобится около 500 млн гривен. 35% может предоставить государство, а остальное должны собрать местные громады, например, с фермерских хозяйств.

"У них этих фур море. Фура за фурой едет. Вот они и разбивают дороги", – уверен местный житель.

Тем временем, некоторые местные села до сих пор не объединились, а потому местным властям остается, как грустно здесь шутят, засыпать в ямы государственные деньги.

Напомним, ранее мы писали о том, как дальнобойщики заблокировали трассу Киев – Харьков: требуют отремонтировать дырявую дорогу. Эту акцию провели водители Полтавской области.

А в Днепре решили сохранять дороги от разрушения с помощью весов: на въезде в город заканчивают возводить габаритно-весовые комплексы, где будут взвешивать грузовые автомобили, которые больше других портят дорожное покрытие. Если же вес забитого под завязку грузовика будет превышать предельно допустимый, водителю грозит солидный штраф.