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Гибель детей в Ровенской области: "взрывателя" арестовали

16 июля, 15:17

Жителя Смыги взяли под стражу на 60 суток без права внесения залога

Фото: Нацполиция

В Ровенском городском суде сегодня, 16 июля, состоялось заседание по избранию меры пресечения 59-летнему жителю поселка Смига Дубенского района, во дворе которого вследствие взрыва погибли двое малолетних детей.

Трагедия произошла 13 июля. В тот день 11-летняя девочка и 13-летний мальчик пришли в гости к бабушке.  Дети открыли металлический сейф, который стоял в кухне. В нем они нашли коробку, которая внешне не вызвала никаких опасений. Как выяснилось, в ней было встроено взрывное устройство. Когда мальчик открыл коробку, произошел взрыв. Малолетние погибли сразу на месте происшествия.

Кроме того, при осмотре его хозяйства пиротехники ГСЧС и взрывотехники обнаружили 1049 взрывоопасных предметов, которые сразу были уничтожены.




Мужчине сообщили о подозрении, согласно п. 1 ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство двух лиц), ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение со взрывными веществами и боеприпасами) и части 1 статьи 263-1 (незаконное изготовление боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств) УКУ.

Сейчас суд удовлетворил ходатайство следователя следственного управления и выбрал 59-летнему жителю Смыги мера пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога сроком на 60 суток.


Напомним, недавно в полицию Ровно поступило сообщение о взрыве на территории частного дома. Следственно-оперативная группа установила, что неизвестный бросил взрывное устройство на крышу дома, который принадлежит 45-летнему жителю, частному предпринимателю.

Ранее в Ровенской области в дом жителя села Яцковичи неизвестные бросили гранату. Пострадавшим оказался 57-летний работник лесничества и депутатом Березновского районного совета Юрий Гапон.

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Тег взрыв, дети, гибель, ровно

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