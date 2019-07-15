Пожизненный срок грозит пенсионеру за смерть собcтвенных внуков

Суд готовится избрать меру пресечения владельцу арсенала взрывчатки в Ровенской области

Пожизненный срок за смерть двух внуков грозит пенсионеру в Ровенской области. Из-за взрывчатки, которую он приносил с полигона, погибли дети. Родные брат и сестра, 13 и 11 лет, подорвались в мастерской деда.

После обысков пиротехники вывезли со двора пенсионера более тысячи боеприпасов.

Два дня следователи и пиротехники изымали опасные сбережения.

Нашли бомбы, снаряды, мины. Все это "коллекционер" собирал на заброшенном военном полигоне на окраине села. Родные о опасном увлечении знали, но говорять: ничего не могли с мужчиной поделать.

"Он обещал миллион раз, что больше не будет делать ничего опасного. А свое потихоньку делал, никто не знал. Ну не будешь же рядом с ним сидеть", – говорит бабушка погибших детей Галина Середюк.

Известно, что 59-летний мужчина четыре раза привлекался к уголовной ответственности за незаконное обращение с боеприпасами. Трижды получил условный срок, один раз попал под амнистию. Следователи сейчас выясняют, не торговал ли он самодельной взрывчаткой.

"Будет проверяться информация: не мог ли он делать эти устройства на заказ для кого-то. В ходе обследования прилегающей территории помимо взорвавшегося устройства были найдены три аналогичные закладки", – сообщил пресс-секретарь управления Национальной полиции в Ровенской области Антон Крук.

Изъятую со двора взрывчатку пиротехники вывозили несколькими автомобилями. Боевые снаряды обезвредили на специальном полигоне.

Семья тем временем готовится к похоронам Олега и Иванки. Брат с сестрой не имели шансов выжить. От разрыва самодельного устройства они погибли мгновенно.

Дети зашли в помещение, где было взрывное устройство, без разрешения взрослых. Открыли сейф и сразу раздался взрыв.

Пенсионер, по вине которого погибли внуки, сотрудничает со следствием, говорят в полиции. Ему объявили подозрение по трем статьям: убийство двух лиц, незаконное обращение и изготовление боеприпасов. Судебное заседание на котором должны избрать меру пресечения, перенесли на завтра.

Следователи будут просить арестовать горе- пиротехника. За смерть двух внуков 59-летний мужчина может получить пожизненное заключение.

​



Напомним, недавно в полицию Ровно поступило сообщение о взрыве на территории частного дома. Следственно-оперативная группа установила, что неизвестный бросил взрывное устройство на крышу дома, который принадлежит 45-летнему жителю, частному предпринимателю.

Ранее в Ровенской области в дом жителя села Яцковичи неизвестные бросили гранату. Пострадавшим оказался 57-летний работник лесничества и депутатом Березновского районного совета Юрий Гапон.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " Пожизненный срок грозит пенсионеру за смерть собcтвенных внуков". Другие Новости Западной Украины смотрите в блоке "Последние новости"