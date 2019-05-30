Гибель вертолетчиков: во Львовской области объявили траур

Погибшие военные дислоцировались в райцентре Броды

Фото: ГБР

Во Львовской области 30 мая объявили траур в память о погибших военных. Как известно, вчера, 29 мая, в 23:27 во время учебно – тренировочного полета в Ровенской области разбился вертолет Ми-8.

"В результате авиационной катастрофы погибли четыре члена экипажа вместе с командиром 16-й отдельной бригады армейской авиации Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины (г. Броды Львовской области)", – сообщают В ЛОГА.

Причины авиационной катастрофы выясняются.

Напомним, в Ровенской области потерпел крушение вертолет армейской авиации Ми-8. Связь с вертолетом была потеряна 29 мая в 23:27 во время учебно-тренировочного полета. Как выяснилось, Ми-8 упал упал возле села Сестрятин в Радивиловском районе.

После падения в Ровенской области военный вертолет Ми-8 загорелся. В 1:02 30 мая подразделениями ГСЧС пожар ликвидировали. В результате аварии погибли четверо членов экипажа, передают в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям.

Президент Украины Владимир Зеленский поручил Главнокомандующему ВСУ генералу Хомчаку взять расследование обстоятельств трагедии под личный контроль.

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