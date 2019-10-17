Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,84
27,38

Из Львова в Прагу, Киев и Харьков: авиакомпания SkyUp открыла новые рейсы

17 октября, 18:40

К концу года будут проведены "воздушные мосты" в Париж и Тель-Авив и ОАЭ

Во Львове сегодня, 17 октября, украинская авиакомпания SkyUp открыла первые три регулярные рейсы из Львова в Киев, Прагу и Харьков.

"И уже первые рейсы показали спрос на выбранные направления. Из Праги: 154 + 4, Львов -Прага: 183 + 1. Львов-Борисполь: 98 + 2, Борисполь-Львов: 91. Из Харькова прибыло 124 пассажира", – сообщают в пресс-службе ГП "Международный аэропорт "Львов" им. Даниила Галицкого".

Реклама

Добавим, что к концу года будут открыты рейсы в еще три города – Шарджа, что на берегу Персидского залива (ОАЭ), Париж и Тель-Авив. Всего авиакомпания открывает 6 направлений и будет выполнять 15 рейсов в неделю.

Новости "Сегодня" писали, что с 17 октября SkyUp запускает новые прямые регулярные рейсы в Чехию. Из Киева лоукостер будет летать в Пардубице, а из Харькова и Львова – в Прагу.

В тренде
"Мажорное" ДТП под Житомиром: погибла студентка, еще одна девушка – в коме
Иллюстрация

Кроме того, с 12 декабря этот лоукостер запускает новый рейс из Киева в итальянский Турин. Он назначается на период зимней навигации 2019-2020 годов и будет выполняться дважды в неделю – по четвергам и воскресеньям.

Мы также разбирались, как лоукостеры зарабатывают на доплатах за дополнительные услуги, без которых пассажиры практически не могут обойтись:

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

самолет Львов рейсы авиа

Источник: Сегодня

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Экслюзив:
Экслюзив: "Сегодня" нашли новый дом раненым аистамУкраина
"За мову": в Польше жестоко избили украинцевДругие страны
Опасная доставка: в Мукачево мужчина путешествовал в открытом багажнике
Опасная доставка: в Мукачево мужчина путешествовал в открытом багажникеЗапад
Во Львовской области автобус с туристами из Беларуси попал в ДТП
Во Львовской области автобус с туристами из Беларуси попал в ДТПЗапад
В Днестр выпустили 500 мальков краснокнижной рыбы: появилось видео
В Днестр выпустили 500 мальков краснокнижной рыбы: появилось видеоЗапад
Искали пять дней: тело чиновника луцкого горсовета нашли на дне озера
Искали пять дней: тело чиновника луцкого горсовета нашли на дне озераЗапад

Новости партнеров

Loading...
загрузка...