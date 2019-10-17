Из Львова в Прагу, Киев и Харьков: авиакомпания SkyUp открыла новые рейсы

К концу года будут проведены "воздушные мосты" в Париж и Тель-Авив и ОАЭ

Во Львове сегодня, 17 октября, украинская авиакомпания SkyUp открыла первые три регулярные рейсы из Львова в Киев, Прагу и Харьков.

"И уже первые рейсы показали спрос на выбранные направления. Из Праги: 154 + 4, Львов -Прага: 183 + 1. Львов-Борисполь: 98 + 2, Борисполь-Львов: 91. Из Харькова прибыло 124 пассажира", – сообщают в пресс-службе ГП "Международный аэропорт "Львов" им. Даниила Галицкого".

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Добавим, что к концу года будут открыты рейсы в еще три города – Шарджа, что на берегу Персидского залива (ОАЭ), Париж и Тель-Авив. Всего авиакомпания открывает 6 направлений и будет выполнять 15 рейсов в неделю.

Новости "Сегодня" писали, что с 17 октября SkyUp запускает новые прямые регулярные рейсы в Чехию. Из Киева лоукостер будет летать в Пардубице, а из Харькова и Львова – в Прагу.

Кроме того, с 12 декабря этот лоукостер запускает новый рейс из Киева в итальянский Турин. Он назначается на период зимней навигации 2019-2020 годов и будет выполняться дважды в неделю – по четвергам и воскресеньям.

Мы также разбирались, как лоукостеры зарабатывают на доплатах за дополнительные услуги, без которых пассажиры практически не могут обойтись:

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