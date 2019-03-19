Как на полюсе: на границе Львовской и Закарпатской областей лежит снег
Ужоцкий перевал, удивляющий зимними пейзажами, находится на высоте почти 900 метров
На Ужоцком перевале, что в Восточных Карпатах, на границе Закарпатской и Львовской областей, лежит снег. Об этом сообщает один из пользователей Facebook.
Добавим, что Ужоцкий перевал, который проходит через Верховинский Вододельный хребет, находится возле границы с Польшей на высоте 889 м. Через перевал проходит железная дорога и шоссе Львов—Ужгород.
Такой же снег лежит на высокогорье между Ивано – Франковской областью и Закарпатьем.
Как мы писали в прогнозе погоды на неделю, в ближайшие дни погода немного измениться – пойдут дожди и спадет температура. И такая погода будет как минимум до среды.
Напомним, в начале марта в Украине разгулялся ураганный ветер, местами его скорость переваливала за 30 м/с. Во многих областях фиксировались страшные разрушения, была даже жертвы.
Также сообщалось, что погода в Украине с каждым годом становится все более переменчивой, утверждают ученые-климатологи. Постепенно уходят в прошлое классические четыре времени года. Почему так происходит и чего ждать дальше, "Сегодня" выяснила у завотделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института НАНУ Веры Балабух. А самый известный народный синоптик Украины Леонид Горбань поделился с нами своим помесячным прогнозом на 2019 год.
Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram
Вы сейчас просматриваете новость " Как на полюсе: на границе Львовской и Закарпатской областей лежит снег". Другие Новости Западной Украины смотрите в блоке "Последние новости"
Источник:
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В ГСЧС предупредили об опасности схода лавин в Карпатах
Снеголавинная опасность третьего уровня сохраняется в горах Закарпатской и Ивано-Франковской областей
Две тысячи долларов за молчание: на Закарпатье на взятке погорели патрульные
Сначала копы вымогали деньги у дальнобойщиков, а потом предлагали им откупные