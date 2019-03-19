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Как на полюсе: на границе Львовской и Закарпатской областей лежит снег

Сегодня, 17:08

Ужоцкий перевал, удивляющий зимними пейзажами, находится на высоте почти 900 метров

Фото: Facebook
Как на полюсе: на границе Львовской и Закарпатской областей лежит снег //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/104/56b/5c910456b5faa.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/104/56b/5c910456b5faa.jpg Запад Ужоцкий перевал, удивляющий зимними пейзажами, находится на высоте почти 900 метров

На Ужоцком перевале, что в Восточных Карпатах, на границе Закарпатской и Львовской областей, лежит снег. Об этом сообщает один из пользователей Facebook.

Добавим, что Ужоцкий перевал, который проходит через Верховинский Вододельный хребет, находится возле границы с Польшей на высоте 889 м. Через перевал проходит железная дорога и шоссе Львов—Ужгород.

Такой же снег лежит на высокогорье между  Ивано – Франковской областью и Закарпатьем.

Как мы писали в прогнозе погоды на неделю, в ближайшие дни погода немного измениться – пойдут дожди и спадет температура. И такая погода будет как минимум до среды.

Напомним, в начале марта в Украине разгулялся ураганный ветер, местами его скорость переваливала за 30 м/с. Во многих областях фиксировались страшные разрушения, была даже жертвы.

Также сообщалось, что погода в Украине с каждым годом становится все более переменчивой, утверждают ученые-климатологи. Постепенно уходят в прошлое классические четыре времени года. Почему так происходит и чего ждать дальше, "Сегодня" выяснила у завотделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института НАНУ Веры Балабух. А самый известный народный синоптик Украины Леонид Горбань поделился с нами своим помесячным прогнозом на 2019 год.

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Тег Закарпатье, снег, Карпаты, Львовская область

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Сегодня

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