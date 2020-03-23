Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 27,74
29,64

Коронавирус во Львовской области: что известно о зараженной женщине

23 марта, 15:48

Тина Наринецкая

На данный момент в области обнаружили два случая инфицирования

Во Львовской области зафиксировали еще один случай заражения коронавирусной инфекцией нового типа. Об этом сообщили в пресс-службе местной ОГА.

Как рассказал исполняющий обязанности директора Центра общественного здоровья Игорь Кузин, положительный результат дал тест женщины 1969 года рождения.

Напомним, первый случай заражения коронавирусом во Львове подтвердили 20 марта. COVID-19 обнаружили у мужчины 1950 года рождения, который недавно вернулся из Германии. Сейчас пациента изолировали и ему предоставляется лечение.

Реклама

Также мы сообщали, что по состоянию на утро 23 марта во Львовской области коронавирус подозревают у 94 человек. Один из пациентов находится на лечении в отделении интенсивной терапии.

В тренде
На Донбассе ВСУ понесли серьезные потери: где было "жарко"

Отметим, что на данный момент в Украине подтвердили 73 случая заражения коронавирусом, из которых один человек выздоровел и еще для троих диагноз оказался смертельным. Чтобы сдержать распространение коронавируса и не повторить печальный опыт европейских стран, в Украине могут ввести режим чрезвычайного положения (ЧП).

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

женщина Украина заражение Львовская область коронавирус

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

В Украине увеличилось количество зараженных коронавирусом
В Украине увеличилось количество зараженных коронавирусомУкраина
Штурм автобуса и гигантские очереди: как заробитчане из Польши возвращались в Украину (фото)
Штурм автобуса и гигантские очереди: как заробитчане из Польши возвращались в Украину (фото)Запад
"Медиков везут на работу": в Сети появились фото забитых маршруток во ЛьвовеЗапад
На Волыни заболели известный врач-пульмонолог и его жена: подозревают коронавирус
На Волыни заболели известный врач-пульмонолог и его жена: подозревают коронавирусЗапад
Режим чрезвычайной ситуации введен на территории еще одной области
Режим чрезвычайной ситуации введен на территории еще одной областиЗапад
Коронавирус в Черновцах: у двоих пациентов диагностировали пневмонию
Коронавирус в Черновцах: у двоих пациентов диагностировали пневмониюЗапад

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...