Коронавирус во Львовской области: что известно о зараженной женщине

На данный момент в области обнаружили два случая инфицирования

Во Львовской области зафиксировали еще один случай заражения коронавирусной инфекцией нового типа. Об этом сообщили в пресс-службе местной ОГА.

Как рассказал исполняющий обязанности директора Центра общественного здоровья Игорь Кузин, положительный результат дал тест женщины 1969 года рождения.

Напомним, первый случай заражения коронавирусом во Львове подтвердили 20 марта. COVID-19 обнаружили у мужчины 1950 года рождения, который недавно вернулся из Германии. Сейчас пациента изолировали и ему предоставляется лечение.

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Также мы сообщали, что по состоянию на утро 23 марта во Львовской области коронавирус подозревают у 94 человек. Один из пациентов находится на лечении в отделении интенсивной терапии.

Отметим, что на данный момент в Украине подтвердили 73 случая заражения коронавирусом, из которых один человек выздоровел и еще для троих диагноз оказался смертельным. Чтобы сдержать распространение коронавируса и не повторить печальный опыт европейских стран, в Украине могут ввести режим чрезвычайного положения (ЧП).

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