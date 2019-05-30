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Крушение военного вертолета: озвучены первые версии катастрофы

30 мая, 12:19

Среди возможных причин – техническая неисправность, некачественное топливо или плохая подготовка к проведению полетов

Фото: ГБР

Следствие рассматривает несколько  возможных причин крушения военного вертолета в Ровеснкой области. Об этом на брифинге рассказал  начальник управления Военной прокуратуры Западного региона Юрий Табака

"Изучается несколько версий, в том числе и техническая неисправность, некачественное топливо, некачественная подготовка к проведению полетов. Все эти версии отрабатываются, каждой версии будет предоставлена ​​определенная правовая оценка. Изымается документация по вертолету, акты технического состояния, формуляры. Все будет исследовано, в том числе его техническое состояние перед проведением вылета", – заявил Табака.

По его словам,  командир воинской части, который входил в состав погибшего  экипажа, был опытным офицером и длительное время находился на службе в ВСУ.

По факту падения военного вертолета 29 мая, около 23.28 в Радивиловском районе Ровенской области, военная прокуратура Ровенского гарнизона открыла уголовное производство по ст. 416 УК – нарушение правил полетов или подготовки к ним, повлекшее катастрофу и другие тяжелые последствия.


Напомним, в Ровенской области потерпел крушение вертолет армейской авиации Ми-8. Связь с вертолетом была потеряна 29 мая в 23:27 во время учебно-тренировочного полета. Как выяснилось, Ми-8 упал упал возле села Сестрятин в Радивиловском районе.

После падения в Ровенской области военный вертолет Ми-8 загорелся. В 1:02 30 мая подразделениями ГСЧС пожар ликвидировали. В результате аварии погибли четверо членов экипажа, передают в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям.

Президент Украины Владимир Зеленский поручил Главнокомандующему ВСУ генералу Хомчаку взять расследование обстоятельств трагедии под личный контроль.

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Тег крушение, вертолет, военные, ровно

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