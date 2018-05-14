Львовскому копу, который выстрелил в ногу нарушителю, грозит тюремный срок

Сегодня, 16:44

В прокуратуре открыли уголовное производство по факту превышения служебных  полномочий

Тюрьма 0 не лучшее место для копа. Фото: exzk.ru
Тюрьма 0 не лучшее место для копа. Фото: exzk.ru

В прокуратуре Львовской области открыли уголовное производство в отношении полицейского, который защитил свою раненную напарницу и применил оружие, чтобы задержать злоумышленника.

"Уголовное производство открыто по ст. 365 ч.1 УКУ, "превышение власти или служебных полномочий", – сообщили нашему сайту в пресс-службе прокуратуры.

Копу грозит лишение свободы от двух до пяти лет, ограничение свободы или исправительные работы.

В Facebook сразу начали активно обсуждать эту новость. Одни надеются, что уголовное производство – просто формальность.

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Другие все очень возмущены решением прокуратуры.

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Некоторые  высказывают уверенность, что пока копов сажают в тюрьму, бандиты свободно ходят по улицам.

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Напомним, 13 мая, около 17:25 на улице Стрыйской во Львове экипаж патрульных оформлял ДТП и 42-летний водитель, житель Закарпатской области, пытался скрыться с места происшествия и ранил сотрудницу полиции ножом.

Также мы писали, что пользователи Facebook опасаются, что прокуратура может извратить закон и обвинить копа, ранившего мужчину, в посягательстве на жизнь этого участника ДТП.

Ранее  Галицкий районный суд Львова избрал меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста и отстранения от службы для шестерых работников патрульной полиции Львовской области. Им объявили подозрение в убийстве по неосторожности и превышении служебных полномочий. Отныне им  грозит до 10 лет заключения.
прокуратура, лишение свободы, патрульный, во Львове

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Источник:

"Сегодня"

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