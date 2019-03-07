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Львовяне прощались с убитым на Донбассе десантником: завтра его похоронят в родном Калуше

Сегодня, 12:58

Богдану Гаврыливу из Прикарпатья было всего 19 лет

Фото: ЛГС
Львовяне прощались с убитым на Донбассе десантником: завтра его похоронят в родном Калуше //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/0f8/e40/5c80f8e401a04.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/0f8/e40/5c80f8e401a04.jpg Запад Богдану Гаврыливу из Прикарпатья было всего 19 лет

В центре Львова сегодня прощались с погибшим на Донбассе бойцом 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады Богданом Гаврыливым, которого завтра, 8 марта, будут хоронить в родной Ивано-Франковской области. Провожали в последний путь военнослужащего боевые побратимы и местные жители.

"Мы не можем смириться с этой потерей. Какой это был парень ... искренний, вежливый, всегда первым приходил на помощь, умел быстро организовать любую работу. Богдан всегда мечтал стать военным. Как задумал, так и поступил. Пошел служить вопреки всем предостережениям родителей и близких", – сообщает 80-ОДШБр.

Военнослужащий погиб 4 марта 2019 во время выполнения боевой задачи на линии соприкосновения в районе проведения ООС вследствие артиллерийского обстрела со стороны противника. Родился Богдан Гаврылив 10 апреля 1999 г. Был родом из города Калуш Ивано-Франковской области. Окончил высшее профессиональное училище №7 города Калуш. В знак скорби за  погибшим в  Калуше, 5-7 марта объявлены дни траура.

Ранее мы писали, что в Днепровском военном госпитале от полученных ранений во время обстрела в районе населенного пункта Зайцево Донецкой области умер Юрий Довганык. Недавно ему исполнилось 47 лет.

Ранее во Львовском госпитале скончался боец 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады Сергей Горбач. У бойца врачи обнаружили инсульт, он долгое время был в реанимации.

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Тег Львов, похороны, боец , ООС

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