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Стало известно имя десантника, убитого на Донбассе

Сегодня, 13:20

Богдану Гаврыливу из города Калуш 20 апреля могло исполниться 20 лет

Фото: Facebook
Стало известно имя десантника, убитого на Донбассе //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/e5a/6f5/5c7e5a6f5719e.png //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/e5a/6f5/5c7e5a6f5719e.png Запад Богдану Гаврыливу из города Калуш 20 апреля могло исполниться 20 лет

Во время выполнения боевого задания в районе проведения ООС  вследствие минометного обстрела со стороны противника погиб военнослужащий 80 отдельной десантно – штурмовой бригады, солдат Богдан Гаврылив. В этом году уроженцу Ивано-Франковской области 20 апреля  могло исполниться 20 лет.

"В связи с гибелью 4 марта 2019 Богдана Гаврылива, 1999 года рождения, в городе Калуш с 5 по 7 марта  объявлен траур", – сообщают в горсовете  Калуша.

Напомним, за минувшие сутки, 4 марта, на Донбассе пророссийские боевики девять раз обстреляли позиции ВСУ, применив при этом запрещенное вооружение. В результате обстрелов погиб украинский военнослужащий.

Как сообщалось, ранее украинские военные точным ответным огнем уничтожили батарею россиян. Курсанты артиллерийского училища хотели отработать на Донбассе "практические занятия", но были наказаны.

Также мы писали, что на Донбассе произошло боестолкновение, в котором героически себя проявил украинский боец, заставив отступить группу российских наемников.

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Тег Ивано-Франковск, Прикарпатье, Калуш, боец

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