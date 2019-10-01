Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,2
26,35

Массовое отравление на Буковине: к медикам обратились более 50 человек

1 октября, 19:43

В числе пострадавших - десять детей

На Буковине после свадебных банкетов в один день за помощью к медикам обратились 46 взрослых и 10 детей.

"Сегодня, 1 октября, примерно в 3 часа ночи в дежурную часть Путильского отделения полиции поступило сообщение из районной больницы о том, что в приемное отделение поступили 11 местных жителей с острым гастроэнтероколитом неустановленной этиологии", – об этом сообщают в полиции.

К середине дня количество заболевших составило 50 человек. Среди них – девять несовершеннолетних в возрасте от 5 до 15 лет. Все пострадавшие 30 сентября гостили на свадьбе в одном из ресторанов в поселке Путила.

Аналогичное сообщение поступило сегодня утром и к Сторожинецкий отдел полиции. В местную больницу с пищевым отравлением обратились 5 взрослых и 8-летний ребенок, которые 29-го сентября были на свадьбе в ресторане в поселке Красноильск.

Сейчас пострадавшие находятся под наблюдением врачей. Их состояние стабильное, угрозы жизни и здоровью нет. По указанным фактам полицейские начали уголовные производства.

Ранее сообщалось, что на территории Черновицкой области сегодня, первого октября, зарегистрированы две вспышки острых кишечных инфекций.

Напомним, недавно в Ровенской области была зарегистрирована вспышка острой кишечной инфекции. Массовая госпитализация пострадавших началась после празднования свадьбы.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

свадьба пациенты Буковина Черновцы массовое отравление

Источник: Сегодня

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Во Львове на здание супермаркета упал строительный кран
Во Львове на здание супермаркета упал строительный кранЗапад
Во Львове умер курсант Академии сухопутных войск
Во Львове умер курсант Академии сухопутных войскЗапад
Во Львовской области две сестры убили новорожденную девочку
Во Львовской области две сестры убили новорожденную девочкуЗапад
Во Львовской области умер ребенок, оставленный родителями в машине
Во Львовской области умер ребенок, оставленный родителями в машинеЗапад
Тепло, но местами дожди: прогноз погоды в Украине на неделю
Тепло, но местами дожди: прогноз погоды в Украине на неделюУкраина
Во Львове задержали банду наркоторговцев: появилось видео
Во Львове задержали банду наркоторговцев: появилось видеоЗапад

Новости партнеров

Loading...