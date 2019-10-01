Массовое отравление на Буковине: к медикам обратились более 50 человек

На Буковине после свадебных банкетов в один день за помощью к медикам обратились 46 взрослых и 10 детей.

"Сегодня, 1 октября, примерно в 3 часа ночи в дежурную часть Путильского отделения полиции поступило сообщение из районной больницы о том, что в приемное отделение поступили 11 местных жителей с острым гастроэнтероколитом неустановленной этиологии", – об этом сообщают в полиции.

К середине дня количество заболевших составило 50 человек. Среди них – девять несовершеннолетних в возрасте от 5 до 15 лет. Все пострадавшие 30 сентября гостили на свадьбе в одном из ресторанов в поселке Путила.

Аналогичное сообщение поступило сегодня утром и к Сторожинецкий отдел полиции. В местную больницу с пищевым отравлением обратились 5 взрослых и 8-летний ребенок, которые 29-го сентября были на свадьбе в ресторане в поселке Красноильск.

Сейчас пострадавшие находятся под наблюдением врачей. Их состояние стабильное, угрозы жизни и здоровью нет. По указанным фактам полицейские начали уголовные производства.

Ранее сообщалось, что на территории Черновицкой области сегодня, первого октября, зарегистрированы две вспышки острых кишечных инфекций.

Напомним, недавно в Ровенской области была зарегистрирована вспышка острой кишечной инфекции. Массовая госпитализация пострадавших началась после празднования свадьбы.

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