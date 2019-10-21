На Буковине от сердечного приступа умер ребенок

Мальчик играл с детьми во дворе и неожиданно ему стало плохо

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В селе Подворное, что в Новоселицком районе Буковины, неожиданно умер подросток. Об этом в полицию сообщили медики.

Следственно-оперативная группа выяснила, что во время игры со сверстниками у 14-летнего парня ухудшилось самочувствие. Несмотря на все усилия врачей, несовершеннолетний скончался. Тело парня было направлено на судебно-медицинскую экспертизу для установления причин смерти.

По результатам вскрытия стало известно, что смерть наступила в результате острой ишемической болезни сердца.

Ранее в селе Боржавское, что в Виноградовском районе Закарпатья, неожиданно умер 10-летний ребенок.

Также в райцентре Городок Львовской области в квартире жилого дома нашли женщину без сознания и мертвого ребенка.

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