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На Буковине от сердечного приступа умер ребенок

21 октября, 18:59

Мальчик играл с детьми во дворе и неожиданно ему стало плохо

/ Фото: Pixabay

В селе Подворное, что в Новоселицком районе Буковины, неожиданно умер подросток. Об этом в полицию сообщили медики.

Следственно-оперативная группа выяснила, что во время игры со сверстниками у 14-летнего парня ухудшилось самочувствие. Несмотря на все усилия врачей, несовершеннолетний скончался. Тело парня было направлено на судебно-медицинскую экспертизу для установления причин смерти.

По результатам вскрытия стало известно, что смерть наступила в результате острой ишемической болезни сердца.

Ранее в селе Боржавское, что в Виноградовском районе Закарпатья, неожиданно умер 10-летний ребенок.

Также в райцентре Городок Львовской области в квартире жилого дома нашли женщину без сознания и мертвого ребенка.

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подросток мальчик болезнь сердца Буковина Черновцы

Источник: Сегодня

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