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На границе с Польшей украинец потерял около 50 кг янтаря

11 июля, 17:51

Из-за припрятанных камней правоохранители временно конфисковали у водителя грузовик

Волынские таможенники в пункте пропуска "Ягодин" пресекли попытку доставить в Польшу 47,3 кг камней желто-коричневого цвета различной фракции. Янтарь водитель грузовика спрятал в конструктивных полостях транспортного средства.

Грузовик выезжал из Украины пустым, водитель ничего не декларировал, мол, едет в Европу за товаром. Камни, обнаруженные во время таможенного досмотра, были упакованы в 41 непрозрачный пакет и хранились в специально изготовленном тайнике. Его мужчина установил над двигателем, устроив двойную панель пола транспортного средства.

Все камни изъяты и переданы на экспертизу. Также временно, до решения суда о конфискации, на склад таможни изъяли седельный тягач, в котором устроили тайник. Он оценен экспертами в 219 тыс. гривен.
В соответствии с Таможенным кодексом Украины, нарушителя ожидает штраф в размере 100 процентов стоимости янтаря. Ее установят в ходе экспертизы.

Напомним, недавно на Волыни, в пункте пропуска "Ягодин", сотрудники Госпогранслужбы обнаружили в конструктивных полостях микроавтобуса 9 кг янтаря, стоимость изъятого – почти 220 тыс. гривен.

Ранее на трассе возле села Сытница Волынской области сотрудники полиции остановили автомобиль BMW под управлением 28-летнего жителя Ровенской области. При осмотре в багажнике авто полицейские обнаружили мешок с 20 килограммами янтаря.

Также сообщалось, что сообщалось, что во Львовской области правоохранители обнаружили пакеты с обработанным и необработанным янтарем в топливном баке автомобиля, который пытался пересечь польскую границу.

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Тег граница, Волынь, камни, янтарь

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