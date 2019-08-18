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Стрельба пограничников на Буковине: дело передали ГБР

Сегодня, 18:11

В полицию сообщили из больницы, что к ним поступил мужчина с огнестрельным ранением

/ Фото: Нацполиция

Дело о стрельбе пограничниками по автомобилю, который пытался прорваться к границе, передали в Государственное бюро расследований. Об этом сообщили в пресс-службе полиции Черновицкой области.

"На месте работает следственно-оперативная группа. Обстоятельства происшествия устанавливаются. Дело передано в Государственное бюро расследований", – говорится в сообщении.

Также сообщается, что в 03:35 дежурный врач Путильской Центральной больницы сообщил, что в приемное отделение доставили 24-летнего жителя села Киселицы с огнестрельным ранением.

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На место происшествия был направили наряд группы реагирования и следственно-оперативную группу Путильского отделение полиции.

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Правоохранители установили, что трое мужчин двигались на автомобиле Nissan Patrol в направлении села Шепот. Пограничники, охраняя государственную границу, останавливали транспортное средство для проверки. По требованию пограничников автомобиль не остановился, поэтому пограничники применили оружие для остановки транспорта. В результате один из мужчин, который сидел на заднем сиденье автомобиля, был ранен.

Сейчас устанавливаются другие обстоятельства происшествия.

Напомним, в Соломенском районе столицы в прошлом месяце произошла стрельба во дворе жилого дома . В результате ЧП пострадал парень, он получил ранение ноги.

Кроме этого, у супермаркета на Бессарабской площади Киева произошла стрельба. В полиции сообщили, что один из посетителей конфликтовал с покупателями, затем вышел на улицу, сделал несколько выстрелов вверх и скрылся. Позже появились кадры с места событий.

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