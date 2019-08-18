На популярном курорте во время роуп-джампинга оборвался трос, два человека в реанимации

Курорт не несет ответственности за то, что произошло

Фото: wikipedia.org

В "Буковеле" во время роуп-джампинга оборвался основной трос, в результате чего мужчина и женщина упали на пешеходную дорожку. Об этом сообщает "Галицкий корреспондент".

Это произошло вчера, 17 августа, пострадавшими оказались 21-летняя девушка и 26-летний мужчина. В результате полученных травм девушку госпитализировали в Яремчанскую центральную городскую больницу, а мужчину – в реанимационное отделение Ивано-Франковской областной клинической больницы.

Пресс-секретарь "Буковеля" Оксана Островская заявила, что роуп-джампинг организовал предприниматель, которому просто предоставили место на территории курорта. По ее информации, он постоянно сообщал о сертифицированном товаре и проводил тестирование. Островская утверждает, что курорт не несет ответственности за то, что произошло.

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Известно, что трос, который оборвался, недавно установили и протестировали. Пока работу аттракциона приостановили и пообещали проверить все экстремальные развлечения на территории курорта. Состояние пострадавших стабильное, их жизни ничего не угрожает.

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Ранее в Днепре на колесе обозрения чуть не оторвалось дно одной из кабинок с людьми. Никто не пострадал, но останавливать аттракцион на ремонт не стали – через полчаса снова катали отдыхающих. Кабинку колеса обозрения, в которой отпало дно, первыми увидели посетители детского парка, которые были на этом аттракционе. Аварийное место сфотографировали и выложили в соцсети, из-за чего колесо остановили. Но спустя полчаса после инцидента оно снова закрутилось.

Напомним, в прошлом году в Днепре ребенок попал в опасную ситуацию на аттракционе: во время катания в надувной шар начала попадать вода. Девочку вовремя вытащили на берег и спасли.

Кроме того, ранее в Краматорске десятилетний мальчик на аттракционе "Скалодром" сорвался с шестиметровой высоты.

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