На Прикарпатье действовал центр по "отмыванию денег" с оборотом в 50 миллионов гривен
Нелегальный бизнес организовал житель Ивано-Франковска
В Ивано-Франковской области разоблачили деятельность межрегионального конвертационного центра с годовым оборотом в размере более 50 миллионов гривен.
Нелегальный бизнес организовал житель Ивано-Франковска. Через ряд фирм в областном центре дельцы покупали оптовые партии промышленной продукции и перепродавали потребителям за наличные без документального отражения в бухгалтерии. Об этом сообщают в СБУ
В документах злоумышленники отражали фиктивную реализацию товаров коммерческим структурам, которые были заказчиками "услуг" конвертации. Сделка позволяла предпринимателям из Киевской, Днепропетровской, Львовской, Черновицкой и Тернопольской областей искусственно создавать налоговый кредит для минимизации платежей в государственный бюджет.
Затем заказчики перечисляли "конверту" безналичные средства за фиктивные покупки, которые злоумышленники возвращали им в виде вырученной наличности от реальных продаж продукции.
За свои "услуги" дельцы получали вознаграждение в размере 5-7% от суммы сделки.
Во время проведения следственных действий правоохранители изъяли 1,5 миллиона гривен и более 6 тысяч долларов. В ходе обысков была найдена "черная бухгалтерия", документы, печати и другие доказательства, подтверждающие противоправную деятельность.
Ранее мы писали, что в Николаевской области работники полиции и Службы безопасности Украины под руководством прокуратуры пресекли деятельность конвертационного центра с оборотом в 50 миллионов гривен.
Кроме этого, прокуратура Черниговской области обнаружила и прекратила деятельность конвертационного центра, который "отмывал" деньги предпринимателей в Черниговской и Киевской областей. В ходе обысков, кроме денег обнаружено 3,4 кг золота.
Также мы сообщали от том, что сотрудники налоговой полиции Киева ликвидировали конвертационный центр с оборотом около 200 млн. грн, офисы которого находились в Киеве и Львове
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