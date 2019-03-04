На Прикарпатье действовал центр по "отмыванию денег" с оборотом в 50 миллионов гривен

Нелегальный бизнес организовал житель Ивано-Франковска

Фото: СБУ

На Прикарпатье действовал центр по "отмыванию денег" с оборотом в 50 миллионов гривен //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/96b/791/5c796b79140d4.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/96b/791/5c796b79140d4.jpg 2019-03-04T06:30:00+02:00 Запад Нелегальный бизнес организовал житель Ивано-Франковска

В Ивано-Франковской области разоблачили деятельность межрегионального конвертационного центра с годовым оборотом в размере более 50 миллионов гривен.

Нелегальный бизнес организовал житель Ивано-Франковска. Через ряд фирм в областном центре дельцы покупали оптовые партии промышленной продукции и перепродавали потребителям за наличные без документального отражения в бухгалтерии. Об этом сообщают в СБУ

В документах злоумышленники отражали фиктивную реализацию товаров коммерческим структурам, которые были заказчиками "услуг" конвертации. Сделка позволяла предпринимателям из Киевской, Днепропетровской, Львовской, Черновицкой и Тернопольской областей искусственно создавать налоговый кредит для минимизации платежей в государственный бюджет.

Затем заказчики перечисляли "конверту" безналичные средства за фиктивные покупки, которые злоумышленники возвращали им в виде вырученной наличности от реальных продаж продукции.

За свои "услуги" дельцы получали вознаграждение в размере 5-7% от суммы сделки.

Во время проведения следственных действий правоохранители изъяли 1,5 миллиона гривен и более 6 тысяч долларов. В ходе обысков была найдена "черная бухгалтерия", документы, печати и другие доказательства, подтверждающие противоправную деятельность.

Ранее мы писали, что в Николаевской области работники полиции и Службы безопасности Украины под руководством прокуратуры пресекли деятельность конвертационного центра с оборотом в 50 миллионов гривен.

Кроме этого, прокуратура Черниговской области обнаружила и прекратила деятельность конвертационного центра, который "отмывал" деньги предпринимателей в Черниговской и Киевской областей. В ходе обысков, кроме денег обнаружено 3,4 кг золота.

Также мы сообщали от том, что сотрудники налоговой полиции Киева ликвидировали конвертационный центр с оборотом около 200 млн. грн, офисы которого находились в Киеве и Львове

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