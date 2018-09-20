На Прикарпатье из-за паводков село может остаться отрезанным от цивилизации

Мост, который соединяет село из райцентром, не ремонтировали уже 40 лет

В Ивано-Франковской области село Биткыв рискует остаться отрезанным от цивилизации из-за паводков. Сейчас единственное сообщение с райцентром, автомобильный мост через реку Быстрица, сыплется, как домино.

Асфальт на мосту избит ямами, а сама переправа практически отделена от дороги большой трещиной. Если мост разрушится, отрезанными от цивилизации останутся не только четыре тысячи жителей села, но и один из стратегических объектов – Быткив-Бабченское нефтегазоконденсатное месторождение. Селяне говорят, что мост не ремонтировали уже 40 лет, и следующий паводок он может не выдержать.

Жители села, в свою очередь, обратились к областным чиновникам, ведь в начале года служба автомобильных дорог передала мост на баланс облгосадминистрации. Там говорят, что средств на его реконструкцию – нет. Всего на Прикарпатье неотложного ремонта требуют почти 70 таких объектов.

Не так давно на Прикарпатье в Калушском районе обрушился автомобильный мост через речку Чечва, который соединяет села Пийло и Довге Калушске.

Кроме того, в селе Лунка Черновицкой области течение вышедшей из берегов реки Прут повредило мост.