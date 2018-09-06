В Одессе дворы ушли под воду после первого дождя
Повлияла непогода и на ситуацию на дорогах
Первый осенний дождь обернулся для Одесской области подтоплениями, а для самой Южной Пальмиры — обрушением различных элементов старых фасадов.
Как рассказали в пресс-службе областного управления ГСЧС, спасатели выезжали ликвидировать подтопления в Ивановском, Овидиопольском и Белгород-Днестровском районах. Там под воду ушли подвалы и дворы частных домов.
Повлияла непогода и на ситуацию на дорогах: в Белгород-Днестровском на улице Приморской застрял автомобиль скорой помощи.
Напомним, в Ивано-Франковской области из-за ливней, прошедших накануне, вода залила дороги и подтопила жилые дома. В частности, затоплены Косовский и Калушский районы.
Не так давно во Львове прошел сильный ливень и затопил полгорода. Тогда в центре города улицы были затоплены мутной водой с песком, который должны были использовать для ремонта.
Кроме этого, мощный ураган прошел в Хмельницком. Всего за полчаса стихия повалила полсотни деревьев, обесточила улицы, а дороги города превратила в реки.
А в Одессе после мощного ливня, который шел в ночь на 27 июля, Таможенная площадь города была залита грязью, которую туда смыло по Деволановскому спуску.
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