В Одессе дворы ушли под воду после первого дождя

Сегодня, 22:12

Повлияла непогода и на ситуацию на дорогах

Непогода. Фото: odesa.dsns.gov.ua
Непогода. Фото: odesa.dsns.gov.ua

Первый осенний дождь обернулся для Одесской области подтоплениями, а для самой Южной Пальмиры — обрушением различных элементов старых фасадов.

Как рассказали в пресс-службе областного управления ГСЧС, спасатели выезжали ликвидировать подтопления в Ивановском, Овидиопольском и Белгород-Днестровском районах. Там под воду ушли подвалы и дворы частных домов.

Повлияла непогода и на ситуацию на дорогах: в Белгород-Днестровском на улице Приморской застрял автомобиль скорой помощи.

Напомним, в Ивано-Франковской области из-за ливней, прошедших накануне, вода залила дороги и подтопила жилые дома. В частности, затоплены Косовский и Калушский районы.

Не так давно во Львове прошел сильный ливень и затопил полгорода. Тогда в центре города улицы были затоплены мутной водой с песком, который должны были использовать для ремонта.

Кроме этого, мощный ураган прошел в Хмельницком. Всего за полчаса стихия повалила полсотни деревьев, обесточила улицы, а дороги города превратила в реки.

А в Одессе после мощного ливня, который шел в ночь на 27 июля, Таможенная площадь города была залита грязью, которую туда смыло по Деволановскому спуску.
дождь, непогода, ливень, ГСЧС

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Автор:

Полина Мордынская

Источник:

"Сегодня"

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