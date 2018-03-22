На Волыни первоклашка выстрелила в голову младшей сестре

Пострадавшую с травмами доставили в больницу, в полиции открыли уголовное производство

На Волыни, в поселке Ратне, 6-летняя школьница выстрелила в голову младшей сестре. Пострадавшего ребенка госпитализировали с травмами в больницу.

"По предварительной информации, девочка, находясь в доме по месту жительства, взяла пневматическое устройство, что находилось в коридоре, и по неосторожности выстрелила в голову своей 3-летней сестре" – сообщает полиция Волыни.

Пневматическое устройство направили на проведение экспертизы. Следователи открыли уголовное производство (небрежное хранение огнестрельного оружия или боеприпасов). Продолжается досудебное расследование, в ходе которого будут окончательно выяснены все обстоятельства происшествия.

Напомним, недавно в одном из поселков Хмельницкой области 2-летний мальчик выстрелил себе в глаз из травматического пистолета.

А на Закарпатье 19-летний парень обстрелял из пистолета окна домов местных жителей. Таким образом, юноша испытывал новый пистолет, по его словам, полученный от знакомого.

Ранее во Львове водолазы обнаружили тело мальчика, провалившегося под лед на небольшом озере на территории бывшего домостроительного комбината.