На Волыни со стрельбой ловили контрабандистов
Правонарушители сбежали, бросив 30 ящиков сигарет
В Волынской области на участке отдела пограничной службы "Рымачи" Луцкого отряда не допустили перемещение через границу 30 ящиков контрабандных сигарет.
"Сначала пограничники заметили движение неизвестных, которые направлялись в сторону границы с пакетами. Увидев наряд, злоумышленники бросили 20 ящиков с табачными изделиями и обратились в бегство в тыл территории Украины", – сообщают в ГПС.
Затем бойцы Госпогранслужбы обнаружили еще четырех человек, которые двигались в сторону границы с грузом, а также резиновую лодку. По всей вероятности, злоумышленники планировали переправить по воде сигареты в Польшу.
Чтобы остановить правонарушителей и подать сигнал тревоги, пограничники сделали два предупредительных выстрела в воздух. Однако правонарушители не остановились и сбежали, бросив 10 ящиков сигарет.
Ранее сообщалось о том, как закарпатские контрабандисты доставляют за границу сигареты и сколько на этом зарабатывают. Уникальный эксперимент провели журналисты "Сегодня".
акже мы писали о том, как в Черновицкой области на границе с Румынией пограничники обнаружили табачную контрабанду стоимостью более шести миллионов гривен – одну из крупнейших за последние пять лет.
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