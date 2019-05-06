На Закарпатье автомобиль наехал на пень: водителя выбросило из машины

По дороге в больницу мужчина скончался

Фото: Нацполиция

На Закарпатье при въезде в село Крива, что в Тячевском районе, произошло смертельное ДТП.

Сотрудники следственно-оперативной группы установили, что 29-летний водитель вместе с пассажиром двигались на автомобиле Audi в направлении указанного села. На повороте водитель не справился с управлением и съехал на обочину. Об этом сообщают в полиции.

По предварительной информации, в результате удара автомобиля о пень водителя выбросило из транспортного средства. По дороге в больницу мужчина скончался. Пассажир Audi не пострадал.

По факту ДТП открыто уголовное производство. Автомобиль эвакуирован на штрафплощадку. Следствие по делу продолжается.

Напомним, по данным Патрульной полиции, за первые три месяца 2019 года в Украине произошли 34605 ДТП (в 2018 г. – 35211, рост составил +1,8%). Число ДТП с пострадавшими и жертвами составило 4476 (в 2018 г. – 4207, или +6,4%).

Также известно, что за первые три месяца 2019 года в ДТП пострадали 5445 человек (за такой же период 2018 года – 5538, рост составил +1,7%). Жертвами ДТП за этот же период стали 604 человека (в 2018 году – 529, или +14,2%).

Напомним, недавно трое пострадавших оказались в больнице в результате ДТП, которое произошло на трассе Киев-Чоп в Ровенской области. Сама международная трасса оказалась на время заблокирована.

А сегодня на Прикарпатье грузовик с туристами упал в реку:

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