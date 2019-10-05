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На Закарпатье блокировали канал нелегальной миграции в ЕС

5 октября, 06:29

Перевозчики получали около 10-15 тысяч долларов с каждого человека

/ Фото: СБУ

В Закарпатской области разоблачили и задержали группу лиц, которые занимались переправкой нелегальных мигрантов в страны ЕС.

Как сообщают в прокуратуре, за переправку нелегальных мигрантов из Афганистана в ЕС перевозчики получали около 10-15 тыс долл США с каждого человека.

Задержали их вместе с группой нелегальных мигрантов в городе Перечин Закарпатской области. Сейчас разоблачены четыре человека, трое из которых являются гражданами Украины и один – гражданин Молдовы.
Нелегальных мигрантов поместили в пункт временного пребывания иностранцев.

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Ранее мы писали, что во Львовской области на контрольно-пропускном пункте "Смельница" пограничники задержали семерых нелегальных мигрантов из Монголии.

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Напомним, недавно в Черновицкой области в ночь на 22 апреля пограничники задержали восьмерых нелегалов. Их в своей машине вез местный житель из села Бояны, что за 30 километров от границы с Румынией.

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прокуратура нелегалы мигранты Закарпатская область

Источник: Сегодня

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