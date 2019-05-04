На Закарпатье будут судить женщину, которая незаконно выдала бюллетень для голосования

Подозреваемой грозит от пяти до семи лет лишения свободы

Фото: dyvys.info

В Закарпатской области завершено досудебное расследование по факту нарушения избирательного законодательства на выборах Президента Украины, которые состоялись 21 апреля 2019.

В ходе расследования установлено, что председатель одного из местных избирательных участков 71 избирательного округа во время проведения 2-го тура выборов Президента Украины, незаконно выдала избирательный бюллетень для голосования местному жителю, которого не было в списке избирателей на данном участке. Об этом сообщают в прокуратуре.

Как оказалось, закарпатец, получив указанный бюллетень, расписался в контрольном талоне, проголосовал, бросил бюллетень в одной из урн для голосования и покинул территорию участка, не подозревая, что в списках для голосования его нет.

Действия председателя УИК квалифицированы по ч.2 ст. 158-1 УК Украины, то есть незаконное предоставление бюллетеня для голосования членом избирательной комиссии. Подозреваемой грозит от 5 до 7 лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок от двух до трех лет.

Напомним, недавно на Закарпатье в Тячевский отдел полиции поступило сообщение, что в селе Лазы председатель избирательной комиссии выдала бюллетень для голосования человеку, которого не было в списках избирателей.

Ранее сообщалось, что на Закарпатье автомобиль, перевозивший бюллетени, попал в ДТП.

Также мы писали, что во Львове в Зализнычный отдел полиции поступило сообщение, что возле одного из избирательных участков возник конфликт с участием председателя УИК. Как установили правоохранители, председатель участковой избирательной комиссии находился в состоянии алкогольного опьянения.

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