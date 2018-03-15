На Закарпатье подросток зарезал товарища

Сегодня, 19:47

Уголовная ответственность за совершение преступления такой тяжести наступает с 14 лет

На месте преступления. Фото: Нацполиция
На месте преступления. Фото: Нацполиция

На Закарпатье расследуют жестокое убийство 15-летнего жителя поселка Нижняя Апша, что в Тячевском райне.

"14 марта, в полицию поступило сообщение об умышленном убийстве. Правоохранители  установили, что 14-летний житель поселка Нижняя Апша, находясь по месту своего жительства, поссорился с товарищем и нанес ему удары ножом в шею. От полученных травм 9-классник умер на месте", – сообщает полиция Закарпатья.

По данному факту открыто уголовное производство ("Умышленное убийство"). Подозреваемый задержан, решается вопрос об избрании меры пресечения. Добавим, что уголовная ответственность за совершение преступления такой тяжести наступает с 14 лет. Следствие по делу продолжается.

Напомним, в Днепропетровской области в пункте приема металла разыгралась кровавая драма. 28-летняя женщина кухонным ножом убила старушку. 

Ранее мы писали о том, что под Киевом на 10 лет осужден рецидивист, гражданин РФ. Мужчина в состоянии алкогольного опьянения во время ссоры со своей девушкой выстрелил ей в голову, от чего она скончалась.

Также сообщалось, что бразильянка сняла на видео собственное убийство.

 
Закарпатье, нож, подросток, зарезал

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Автор:

Татьяна Самотый

Источник:

"Сегодня"

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