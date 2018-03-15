На Закарпатье подросток зарезал товарища

Уголовная ответственность за совершение преступления такой тяжести наступает с 14 лет

На Закарпатье расследуют жестокое убийство 15-летнего жителя поселка Нижняя Апша, что в Тячевском райне.

"14 марта, в полицию поступило сообщение об умышленном убийстве. Правоохранители установили, что 14-летний житель поселка Нижняя Апша, находясь по месту своего жительства, поссорился с товарищем и нанес ему удары ножом в шею. От полученных травм 9-классник умер на месте", – сообщает полиция Закарпатья.

По данному факту открыто уголовное производство ("Умышленное убийство"). Подозреваемый задержан, решается вопрос об избрании меры пресечения. Добавим, что уголовная ответственность за совершение преступления такой тяжести наступает с 14 лет. Следствие по делу продолжается.

Напомним, в Днепропетровской области в пункте приема металла разыгралась кровавая драма. 28-летняя женщина кухонным ножом убила старушку.

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Также сообщалось, что бразильянка сняла на видео собственное убийство.