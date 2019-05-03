На Закарпатье после пожара возродилась долина нарциссов
Период цветения длиться не более двух недель
На Закарпатье, не смотря на недавний жуткий пожар, снова возродилась и расцвела единственная в Украине долина горных узколистых нарциссов. Находится это "чудо природы" в селе Киреши Хустского района. Период цветения длиться не более двух недель.
Появление долины нарциссов на Закарпатье связывают с ледниковым периодом. Они объясняют, что из-за геологических катаклизмов с гор, вместе с уникальными растениями, сползла и земляная часть.
Ранее в Закарпатской области произошел пожар в Карпатском биосферном заповеднике рядом с Долиной нарциссов. По данным спасателей, в результате пожара выгорело 1,5 га сухой травы и кустарников.
Между тем, ученых и фермеров беспокоит упрямая привычка украинцев сжигать траву весной. Ведь огонь разрушает почвы, которыми так славится страна. Кроме того, ветер несет пламя с полей в дома и в леса. Именно из-за поджогов сухостоя спасатели чаще всего выезжают на масштабные пожары.
Ранее сообщалось, что в Закарпатской области зацвел занесенный в Красную книгу Украины шафран. Лесоводы пытаются увеличить популяцию цветов, а туристы массово приезжают полюбоваться фиолетовым морем.
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