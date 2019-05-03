Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Новости Сегодня
Сделать стартовой
26,56
29,78
УКР
Главная Больше  Новости в регионах Больше  Новости Западной Украины

На Закарпатье после пожара возродилась долина нарциссов

3 мая, 14:50

Период цветения длиться не более двух недель

Фото: Facebook

На Закарпатье, не смотря на недавний жуткий пожар, снова возродилась и расцвела единственная в Украине долина горных узколистых нарциссов. Находится это "чудо природы" в селе Киреши Хустского района. Период цветения длиться не более двух недель.

Появление долины нарциссов на Закарпатье связывают с ледниковым периодом. Они объясняют, что из-за геологических катаклизмов с гор, вместе с уникальными растениями, сползла и земляная часть.

Ранее в  Закарпатской области произошел пожар в Карпатском биосферном заповеднике рядом с Долиной нарциссов. По данным спасателей, в результате пожара выгорело 1,5 га сухой травы и кустарников.

Между тем, ученых и фермеров беспокоит упрямая привычка украинцев сжигать траву весной. Ведь огонь разрушает почвы, которыми так славится страна. Кроме того, ветер несет пламя с полей в дома и в леса. Именно из-за поджогов сухостоя спасатели чаще всего выезжают на масштабные пожары.


Ранее сообщалось, что в Закарпатской области зацвел занесенный в Красную книгу Украины шафран. Лесоводы пытаются увеличить популяцию цветов, а туристы массово приезжают полюбоваться фиолетовым морем.


Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег цветы, Закарпатье, цветение, долина нарциссов

Вы сейчас просматриваете новость " На Закарпатье после пожара возродилась долина нарциссов". Другие Новости Западной Украины смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Кропивницком расцвели три миллиона тюльпанов

Вчера, 17:13

Цветов в Кропивницком оказалось вдвое больше, чем в прошлом году

Одна судьба: как живут и работают закарпатские румыны

29 апреля, 10:34

В Украине проживает 151 тысяча этнических румын

В Днепре объявили войну торговцам искусственными цветами

25 апреля, 20:44

За незаконную торговлю инспекторы демонтирует пункты продажи

Море цветов: как выглядит выставка тюльпанов на Певческом поле

25 апреля, 18:06

На ярких клумбах высадили тысячи тюльпанов разных сортов

Слишком ловкий боксер вырубил ветерана. Видео нокдауна и нокаута

Банкиры рассказали, что ждет доллар после Пасхи

"Порошенко подчинится указу Зеленского о досрочном роспуске Рады"

Как желатин спасает наши суставы

Ученые просветили рентгеном шифровальную машину «Энигма»

За 15 минут в обеденный перерыв. Как 65 лет назад подарили Крым

Ученые обнаружили новую причину мерцательной аритмии

Физики открыли новый источник возобновляемой энергии

Что бойфренд Гросу думает о ее «пластике»: откровения певицы

Самые смешные фотографии животных

10 забытых звездных пар из 90-х. Какими же хорошенькими они были

Прекрасные советские актрисы, чья жизнь пошла под откос

Обновленные платежки и "доступ в квартиру": новый закон о ЖКУ введен в действие

Сегодня, 07:51

С мая плату за жилищно-коммунальные услуги будут начислять по-новому, а с июня разрешат отказываться от ненужных услуг

Украинцам грозят вулканы: из Антарктиды вернулась 23-я научная экспедиция

Вчера, 07:18

Полярники рассказали о стремительно тающих ледниках и женщинах в экспедиции

Игорь Кононенко: "Работаем над ошибками и перезагрузкой партии"

Вчера, 07:00

Подводим итоги избирательной кампании Петра Порошенко с одним из его ключевых соратников. Первый зампред фракции БПП — об ошибках, главных достижениях и политическом будущем президента Украины

Пеня за коммуналку, штрафы для евроблях и субсидии по-новому: чего ждать украинцам в мае

1 мая, 07:51

С мая на долги по коммунальным платежам будут начислять пеню

10 знаков от Ангела-хранителя, которые предупреждают об опасности

Сколько должен ходить в день каждый: главная альтернатива бегу

6 полезных напитков, которые лечат от всех болезней