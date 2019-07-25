На Закарпатье ребенок, сжигая мусор, получил сильные ожоги

Мальчика доставили в больницу с ожогами второй степени верхних конечностей, грудной клетки и живота

Фото: politeka.net

В Тячевском районе Закарпатья 24 июля, в 20:40 в лечебное учреждение с ожогами II степени верхних конечностей, грудной клетки и живота доставили 11-летнего жителя с. Дулово. Ожоги ребенок получил при сжигании мусора.

"По заключению медиков, жизни пострадавшего ничего не угрожает, но лечение будет длительным", – сообщают в ГСЧС.

Ранее в полицию Самборского района Львовской области поступило сообщение, что в с. Подгайчики ребенок упал с железнодорожного моста и получил травму.

Ранее в селе Соседовичи во Львовской области двухлетний мальчик получил ожоги 70% тела после падения в кастрюлю с кипятком. Как выяснилось, мама Ивана в день трагедии собиралась стирать одежду и нагрела для этого огромную кастрюлю воды. Женщина вынесла емкость с кипятком на улицу остудить, и когда на мгновение отвлеклась – услышала крики сына. Ребенок упал в кастрюлю.

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Ранее в Одессе умер 13-летний мальчик, получивший ожоги от удара током на крыше поезда. Ребенок находился на железнодорожной станции в районе села Дачное. Он залез на крышу железнодорожного вагона и коснулся оголенного провода линии электропередач. Мальчик получил удар током высокого напряжения и упал с крыши вагона.

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