Во Львовской области змея атаковала ребенка

Девочку доставили в реанимацию в состоянии средней тяжести

Фото: 4lapki.com

Во Львовской области 21 июля, около 16:00, в реанимацию Сколевской ЦРБ в состоянии средней степени тяжести доставили ребенка. Об этом сообщают в ГСЧС.

У 9-летней девочки медики диагностировали "укус змеи в область левой стопы". Как оказалось, змея атаковала школьницу на дороге в село Каменка Сколевского района.

Ранее во Львовской и Черновицкой областях из-за укусов змей пострадали два ребенка. Их жизни ничего не угрожает. Специалисты говорят, что рептилии в это время крайне активны. При этом герпетологи рассказали, что приближаться к рептилиям не стоит вообще, а после укуса змеи применять "дедовские" методы не стоит – они могут нанести вред.

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Напомним, не так давно во Львове после укуса змеи умерла четырехлетняя девочка. После того, как ее атаковала змея, малышка прожила еще три дня.

А в одном из сел Тисменицкого района, что на Прикарпатье, женщина во дворе своего дома обнаружила змеиное гнездо. Рептилии устроили "жилище" под ступеньками старого дома. Там хозяева нашли несколько десятков яиц и маленьких змеенышей.

Кроме этого, мы писали, что самая опасная змея Западного региона – это гадюка обыкновенная.

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