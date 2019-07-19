На Закарпатье таможенники наладили схему легких заработков: бюджет потерял полмиллиона гривен

Сотрудники таможни брали взятки от предпринимателей, занимающихся внешнеэкономической деятельностью

Фото: СБУ

На масштабных злоупотреблениях служебным положением разоблачили должностных лиц Закарпатской таможни Государственной фискальной службы. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Оперативники установили, что таможенники наладили механизм получения неправомерной выгоды от представителей коммерческих структур, занимающихся внешнеэкономической деятельностью. С целью уклонения от уплаты предпринимателями экспортной пошлины, должностные лица осуществляли таможенное оформление товара под другим кодом УКТ ВЭД (Украинская классификация товаров внешнеэкономической деятельности).

"Так, в течение 2017-2019 годов в зоне деятельности Закарпатской таможни одно из украинских предприятий совершило 10 операций по экспорту изделий из металла. Сотрудники ГФС, по результатам проведенной внутренней проверки одной такой операции, направили материалы в правоохранительные органы, однако не приняли во внимание девять аналогичных. В рамках данного производства проведен ряд обысков, изъяты документы", – добавляют в прокуратуре Закарпатской области.

По предварительным оценкам, противоправная деятельность таможенников нанесла ущерб государству в размере около 540 тыс. гривен. Продолжаются следственно-оперативные действия для привлечения к ответственности лиц, причастных к незаконным действиям.

Напомним, недавно в Закарпатской области разоблачили работников таможенного поста "Ужгород" ГФС Украины, которые наладили схему систематического получения неправомерных выгод.

Ранее на Буковине сотрудник патрульной полиции в Черновицкой области, убегая от водителя, пытается съесть 200 гривен, полученных от водителя в качестве взятки.

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