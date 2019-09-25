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На Закарпатье у гражданина Сербии изъяли грузовик

25 сентября, 06:28

Иностранец пытался вывезти из Украины более 50 кг курительной смеси для кальяна

На Закарпатье пограничники Мукачевского отряда вместе с таможенниками в пункте пропуска "Дьяково" обнаружили 51 кг для кальяна.

"Во время осмотра грузовика марки Iveco, на котором 44-летний серб с грузом каучука следовал в Румынию, в кабине водителя была обнаружена 51 упаковка курительной смеси для кальяна. Иностранец спрятал товар в конструктивных полостях под обшивкой и в панели приборов", – сообщают в ГПС.

Обнаруженный товар правоохранители в установленном порядке изъяли. Кроме этого, у водителя изъяли тягач сербской регистрации, стоимость которого составила почти 690 тыс. гривен.

Напомним, ранее в Мукачево Закарпатской области изъяли крупнейшую партию контрабандных сигарет в истории Украины . Стоимость найденного товара составляет 70 млн грн. Кроме этого, выявлено 13 грузовых автомобилей, которые перемещали подакцизную продукцию.

А в Черновицкой области на границе с Румынией пограничники обнаружили табачную контрабанду стоимостью более 6 млн гривен – одну из крупнейших за последние пять лет.

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Румыния пограничники Закарпатье контрабанда

Источник: Сегодня

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