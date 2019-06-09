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На Закарпатье задержали водителя с наркотиками на сумму более 2 млн грн

9 июня, 16:04

Мужчина устроил погоню с полицейскими, попав в два ДТП

Фото: Нацполиция

В Закарпатской области полицейские обнаружили у мужчины более 2 кг метамфетамина, который, как ранее сообщалось, становится все более популярным в Украине. Об этом сообщила пресс-служба областной полиции.

Житель Мукачево проигнорировал требование правоохранителей остановиться и увеличил скорость. Во время преследования полицейскими он совершил два ДТП, после чего скрылся и прятался в лесу.

Полицейские разыскали автомобиль Skoda Superb и его владельца в двух км от места происшествия.

В ходе осмотра авто правоохранители обнаружили пакет с веществом, похожим на психотропное, весом 2 кг. Экспресс-тест показал, что это метамфетамин. Общая стоимость изъятой партии наркотика составляет около 2 млн гривен", – говорится в сообщении полиции.

Фигуранта задержали, сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

По данному факту уже возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 307 Уголовного кодекса (хранение наркотиков в особо крупных размерах с целью сбыта). Подозреваемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет с конфискацией имущества.

Напомним, ранее в Одессе СБУ изъяла кокаина на 51 миллион долларов. Кокаин был обнаружен в контейнере с бананами, которые импортировались в Украину. По имеющимся данным, наркотики планировалось переправить в страны Европы.


Кроме того, в Запорожье полицейские задержали двух мужчин, которые занимались изготовлением и продажей метадонав нескольких регионах Украины.

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Тег наркотики, погоня, метамфетамин

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Источник:

Нацполиция

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