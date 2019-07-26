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На Западе Украины атакуют змеи: за сутки двое людей попали в реанимацию

26 июля, 14:41

Одним из пострадавших стал ребенок из Черновицкой области

Фото: ГСЧС

последнее время немало людей становятся жертвами змеиной атаки. Так, за минувшие сутки ребенок из Черновицкой области и взрослый из Львовской оказались на больничных койках после встречи с пресмыкающимися.

"25 июля в реанимационное отделение Путильской центральной районной больницы попал 12-летний житель села Петраши, что на Буковине. Змея атаковала парня, когда он собирал сено на приусадебном участке. Вероятно, мальчик не заметил змею в сене и задел ее. В ответ она ужалила его за палец руки. Сейчас пострадавший находится в больнице", – сообщают в ГСЧС.

А поздним вечером 24 июля, около 23:00 к спасателям поступило сообщение, что в реанимационное отделение Турковской центральной районной больницы с диагнозом – "укус змеи левой стопы и аллергическая реакция" в состоянии средней тяжести поступил мужчина, 1988 года рождения. Пострадавший – житель с. Закипци Турковского района.

Напомним, пару дней тому назад 21 июля, во Львовской области в реанимацию Сколевской ЦРБ в состоянии средней степени тяжести доставили ребенка. У 9-летней девочкимедики диагностировали "укус змеив область левой стопы". Как оказалось, змея атаковала школьницу на дороге в село Каменка Сколевского района.

Напомним, самая опасная змея в лесах Западной Украины – гадюка обыкновенная, численность которой стремительно увеличивается из-за огромной популяции основного корма – грызунов. Большое количество мышей и им подобных в регионе появилась вследствие разрушения бывших колхозов и других сельскохозяйственных предприятий.

Ранее во Львове после укуса змеи умерла четырехлетняя девочка. После того, как ее атаковала змея, малышка прожила еще три дня.

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Тег Львов, реанимация, змея, Буковина Черновцы

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