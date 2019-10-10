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Подробности двойного убийства на Буковине: наносить удары парень тренировался на шинах

10 октября, 06:31

Убитая женщина получила двадцать ножевых ранений, а ребенка пытались задушить

/ Фото: Нацполиция

Недавно в райцентре Кицмань Черновицкой области в колодце частного домохозяйства обнаружили тела 41-летней женщины и ее 8-летней дочери с многочисленными ножевыми ранениями. Подозреваемым оказался 20-летний сын убитой.

Брат убитой Натальи одним из первых заметил, что с ее сыном долгое время нет связи, и мужчина обратился в полицию. В поисках пропавшего полицейские пришли к дедушке, где юноша жил последние два месяца.

Там они нашли записку, оставленную подозреваемым, в которой он просит прощения у родственников и надеется на "божью волю".

Придя к дому где жила женщина, полицейские обнаружили, что все закрыто, а из колодца во дворе идет неприятный запах. Открыв его, полицейские нашли тела девочки и ее матери.

"Двадцать ножевых ранений дочери нанес, четыре – внучке, еще и душил ребенка. Он никогда не был агрессивным. Что произошло, не знаю", – рассказывает отец погибшей.

Пенсионер также добавил, что парень сначала тренировался наносить удары на шинах. Он отметил старенький автомобиль, стоявший во дворе, где все четыре шины прорезаны.

Ранее сообщалось, что в столице задержали юношу с Буковины, подозреваемого в двойном убийстве

Напомним, недавно в городе Кицмань Черновицкой области произошло двойное убийство. Полиция обнаружила изуродованные тела с порезами и синяками – 40-летней женщины и ее восьмилетней дочери. Их нашли в колодце, во дворе, где проживала семья.

Видео: Сегодня

Напомним, ранее новости "Сегодня" сообщали о том, что преступлений в Украине стало меньше, но тяжесть их увеличилась. Проанализировав статистику ГПУ, мы поняли, что выросло число изнасилований, а взятки исчисляются десятками миллионов гривен.

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убийство дочь мать Буковина Черновцы

Источник: molbuk.ua

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