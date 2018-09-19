В Черкассах прохожие подрались с водителем маршрутки, совершившим ДТП (18+)

В центре Черкасс, где ранее автомобиль BMW на пешеходном переходе сбил женщину с 6-летним ребенком, на бульваре Шевченко люди устроили драку на дороге с водителем маршрутки, не позволяя ему скрыться с места ДТП. Об этом во вторник, 18 сентября, сообщает местное издание Zmi.ck.ua.

В частности, как передает в соцсети свидетель происшествия Антон Братко, водитель автобуса совершил ДТП и хотел просто уехать. Несмотря на то, что водитель другого автомобиля препятствовал движению, он продолжал ехать на мужчину.

Вместе с тем журналист Сергей Радченко сообщил в соцсети, что водитель маршрутки чуть не сбил людей на остановке. Происшествие произошло около 13:00 вторника.

Осторожно! На видео присутствует ненормативная лексика!

По словам свидетелей, водитель маршрутки на немалой скорости заехал на тротуар перед остановкой напротив Дома торговли. В это время там стояли несколько человек, в том числе ребенок. Сам водитель отрицает это, утверждая, что просто пытался подрезать другого водителя. Последний, якобы, ударил рукой по зеркалу автобуса.

Ранее министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян рассказал сайту "Сегодня" о том, как изменятся автобусы и маршрутки. Среди прочего с 1 августа планируется запустить электронный кабинет перевозчика – там будет собрана вся информация о нем.

Министерство инфраструктуры инициирует введение запрета на использование транспортных средств, которые не оснащены ремнями безопасности для перевозки пассажиров на дальних маршрутах, с 1 января 2021 года.