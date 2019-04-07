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Школьники рассчитываются за сладости хорошими оценками

Сегодня, 09:29

Хотинский предприниматель Алексей свою сладкую акцию проводит не только для местных школьников

Школьники рассчитываются за сладости хорошими оценками Запад Хотинский предприниматель Алексей свою сладкую акцию проводит не только для местных школьников

Хорошие оценки вместо денег. Такой валютой рассчитываются за сладости школьники в хотинском магазине в Черновицкой области. Чтобы получить конфеты или шоколадки, достаточно показать продавцу дневник. Так владелец магазина решил поощрять детей к учебе.

Екатерина и Александра пришли за сладким вознаграждением. Пятиклассницы получили высшие баллы и здесь обменивают их на шоколадки.

Предприниматель Алексей, к которому отличники идут за сладостями, разработал особую систему поощрений. За одну высшую оценку – обычная плитка шоколада, за две оценки – самая большая плитка шоколада, которая есть в магазине, и целая коробка конфет для круглых отличников по украинскому.

"У нас такой многонациональный район. Хотелось, чтобы говорили больше на украинском, и для того, чтобы как-то стимулировать детей, хотя бы таким мизером, как оно уже действует, я не знаю", – делится мужчина.

Действует – уверяют учителя по украинскому. Говорят, школьники не только начали тщательнее готовиться к занятиям. Более того – сами напрашиваются на различные тесты, чтобы заработать хорошие оценки.

"Очень часто они сами просят меня провести с ними какую-то самостоятельную работу, для того, чтобы они могли получить "двенадцатку", – говорит Ольга Матковская, учительница украинского языка и литературы хотинской гимназии.

Абсолютным отличником в этом классе считают Сергея Рыжака. Шоколадок съел немало. И он стратег – оценки накапливает, чтобы получить большую шоколадку.

Каждый урок украинского, как соревнования. Сейчас изучают Тараса Шевченко.

Сладкие подарки за отличные оценки получают ученики 5-6 классов и только по украинскому языку и литературе. Хотя, другие учителя тоже были бы не против, чтобы так поощряли и по их дисциплинам. Поэтому просят предпринимателей также участвовать в такой инициативе.

Хотинский предприниматель Алексей свою сладкую акцию проводит не только для местных школьников. Уверяет, не откажет в шоколадке отличникам из других районов и городов.

А между тем, Кабмин подготовил проект нового закона "О полном общем среднем образовании", который может вступить в силу уже в этом году, если его примут депутаты. Главное: предоставят больше самостоятельности как школам, так и учителям и ученикам, что должно повысить качество среднего образования и вырастить учеников патриотами, инноваторами и целостными личностями. "Сегодня" выяснили главные новшества документа. 

Напомним, ранее стало известно, что Украина переходит на международный формат оценки детей с особыми образовательными потребностями. В Киеве открылся всеукраинский тренинг для работников инклюзивно-ресурсных центров.


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