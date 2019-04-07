Школьники рассчитываются за сладости хорошими оценками
Хотинский предприниматель Алексей свою сладкую акцию проводит не только для местных школьников
Хорошие оценки вместо денег. Такой валютой рассчитываются за сладости школьники в хотинском магазине в Черновицкой области. Чтобы получить конфеты или шоколадки, достаточно показать продавцу дневник. Так владелец магазина решил поощрять детей к учебе.
Екатерина и Александра пришли за сладким вознаграждением. Пятиклассницы получили высшие баллы и здесь обменивают их на шоколадки.
Предприниматель Алексей, к которому отличники идут за сладостями, разработал особую систему поощрений. За одну высшую оценку – обычная плитка шоколада, за две оценки – самая большая плитка шоколада, которая есть в магазине, и целая коробка конфет для круглых отличников по украинскому.
"У нас такой многонациональный район. Хотелось, чтобы говорили больше на украинском, и для того, чтобы как-то стимулировать детей, хотя бы таким мизером, как оно уже действует, я не знаю", – делится мужчина.
Действует – уверяют учителя по украинскому. Говорят, школьники не только начали тщательнее готовиться к занятиям. Более того – сами напрашиваются на различные тесты, чтобы заработать хорошие оценки.
"Очень часто они сами просят меня провести с ними какую-то самостоятельную работу, для того, чтобы они могли получить "двенадцатку", – говорит Ольга Матковская, учительница украинского языка и литературы хотинской гимназии.
Абсолютным отличником в этом классе считают Сергея Рыжака. Шоколадок съел немало. И он стратег – оценки накапливает, чтобы получить большую шоколадку.
Каждый урок украинского, как соревнования. Сейчас изучают Тараса Шевченко.
Сладкие подарки за отличные оценки получают ученики 5-6 классов и только по украинскому языку и литературе. Хотя, другие учителя тоже были бы не против, чтобы так поощряли и по их дисциплинам. Поэтому просят предпринимателей также участвовать в такой инициативе.
Хотинский предприниматель Алексей свою сладкую акцию проводит не только для местных школьников. Уверяет, не откажет в шоколадке отличникам из других районов и городов.
А между тем, Кабмин подготовил проект нового закона "О полном общем среднем образовании", который может вступить в силу уже в этом году, если его примут депутаты. Главное: предоставят больше самостоятельности как школам, так и учителям и ученикам, что должно повысить качество среднего образования и вырастить учеников патриотами, инноваторами и целостными личностями. "Сегодня" выяснили главные новшества документа.
Напомним, ранее стало известно, что Украина переходит на международный формат оценки детей с особыми образовательными потребностями. В Киеве открылся всеукраинский тренинг для работников инклюзивно-ресурсных центров.
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