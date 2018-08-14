Спасатели изъяли из воды тела трех утопленников, поиски еще одного продолжаются

За минувшие сутки спасатели Львовской, Ивано-Франковской и Волынской областей изъяли и водоемов тела трех утопленников. Поиски еще одного – 21-летнего парня продолжаются на Буковине.

Так, на Волыни 13 августа в реке Путиловка, что протекает через поселок Цумань Киверцовского района, во время купания утонул 31-летний мужчина. Тело погибшего нашли и подняли на поверхность. Сотрудники аварийно-спасательного отряда

"В тот же день Львовской области, в селе Илив Николаевского района, в местном водоеме во время купания утонул житель Ивано-Франковской области 1980 года рождения, который гостил у родственников. Спасатели подняли тело из воды и передали медицкам", – сообщают в департаменте гражданской защиты ЛОГА.

А по информации ГСЧС, 12 августа на водохранилище в городе Бурштын Галицкого района утонул г34-летний житель села Залужье Рогатинского района. В тот же день спасатели на лодке обследовали поверхность водоема на площади 200 квадратных метров, но безрезультатно. А на следующий день, 13 августа водолазам удалось найти тело мужчины.

Кроме того, поиски еще одного предполагаемого утопленника продолжаются по сей день в Черновицкой области.

"В селе Банилов Выжницкого района бесследно исчез парень, 1997 года рождения. 12 августа юноша вместе с друзьями возвращался из соседнего села домой. Чтобы сократить путь, компания решила перейти вброд по реке Черемош. Именно при переходе парень споткнулся, и его унесло стремительным течением", – сообщают в ГСЧС.

Спасатели обследовали место, где парень споткнулся, обошли берег реки Черемош, однако пропавшего не нашли.

Напомним, всего с начала года на водоемах страны уже погибло 874 человек.

Ранее в Минздраве опубликовали советы и правила безопасного летнего отдыха у воды, в частности, напомнили о необходимости купаться только в специально отведенных местах и не прыгать в воду, если не известна глубина и состояние дна.

Также мы писали о рекомендациях спасателей, которые дали важные советы о том, как не стать жертвой собственной неосторожности, зачастую ведущей к смерти во время отдыха.