Во Львове хоронили полицейского, который служил на Донбассе

В последний путь милиционера провожали жена, трое детей, родные, друзья и боевые побратимы

Фото: Facebook

Во Львове хоронили полицейского, который служил на Донбассе //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/92a/443/5c792a443eb4f.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/92a/443/5c792a443eb4f.jpg 2019-03-01T14:54:00+02:00 Запад В последний путь милиционера провожали жена, трое детей, родные, друзья и боевые побратимы

























Сегодня, 1 марта, состоялась во Львове панихида и похороны старшего сержанта полиции Игоря Гуменчука. Полицейский батальона патрульной службы полиции особого назначения "Львов" шестнадцать ротаций нес службу в зоне АТО и ООС.

Бойца батальона "Львов" похоронили на поле почетных захоронений Лычаковского кладбища во Львове. В последний путь полицейского провожали жена, трое детей, родные и друзья, руководство Нацполиции области и боевые побратимы – бойцы батальона "Львов".

"Игоря знал давно – с начала боевых действий на востоке Украины и создания батальона" Львов",он был очень опытным полицейским, пользовался уважением и авторитетом у товарищей. В батальон "Львов" пришел одним из первых, добровольно. Господь спас Игоря от вражеской пули, но сердце не выдержало", – сказал генерал полиции Валерий Середа, прощаясь с Игорем Гуменчуком.

Добавим, что Игорь Гуменчук родился в 1974 году в городе Бибрка Перемышлянского района. Поступил на службу в органы МВД в 1994 году. В июня 2014 года добровольно вступил в ряды батальона патрульной службы милиции особого назначения "Львов". Умер 26 февраля 2019 в городе Мариуполь, где обеспечивал охрану общественного порядка.

Не так давно мы писали, что в Днепровском военном госпитале от полученных ранений во время обстрела в районе населенного пункта Зайцево Донецкой области умер Юрий Довганык. Недавно ему исполнилось 47 лет.

Ранее во Львовском госпитале скончался боец 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады Сергей Горбач. У бойца врачи обнаружили инсульт, он долгое время был в реанимации.

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