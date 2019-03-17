В Николаеве в жилом доме вспыхнула квартира: спасатели вытащили из огня пожилую женщину

Пострадавшую с отравлением продуктами горения госпитализировали в больницу

Фото: Pixabay

В Николаеве в жилом доме вспыхнула квартира: спасатели вытащили из огня пожилую женщину //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/51b/bf9/5c751bbf9a6e3.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/51b/bf9/5c751bbf9a6e3.jpg 2019-03-17T10:22:00+02:00 Другие регионы Пострадавшую с отравлением продуктами горения госпитализировали в больницу

В Николаеве в квартире жилого дома произошел пожар. Спасатели вытащили из огня пожилую женщину, сообщили в пресс-службе местной ГСЧС.

О пожаре спасателям стало известно сегодня утром. Как выяснилось, пламя охватило квартиру на втором этаже жилого дома на улице Океановской. Прибывшим на место спасателям в 5:05 удалось локализовать пламя, а в 5:37 его ликвидировали. Общая площадь пожара составила 20 квадратных метров.

"В двухкомнатной квартире на втором этаже жилого дома обнаружили пожилую женщину. Женщину вынесли на носилках на свежий воздух. Каретой скорой помощи пострадавшую с признаками отравления продуктами горения доставлен в токсикологическое отделение больницы", – рассказали в ГСЧС.

Причиной возгорания стало короткое замыкание электроудлинителя.

Напомним, ранее в Черниговской области во время пожара в частном доме погибли трое детей.

Отметим, что с начала 2019 года на пожарах в Украине погибло более 450 человек. Спасатели отмечают, что зимой показатель трагических случаев в жилом секторе стал значительно больше. Главной причиной пожаров в ГСЧС называют человеческий фактор. В частности, люди продолжают отапливать свои дома, часто пренебрегая правилами пожарной безопасности, курят в помещениях и перегружают электросеть, включая обогреватели и неисправные бытовые приборы.

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